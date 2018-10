Channing Tatum už má novú frajerku: Je to známa speváčka

"Je to veľmi nové," okomentoval vzťah 38-ročného rodáka z alabamského Cullmanu a o osem rokov mladšej interpretky anonym. Zástupcovia umelcov ich randenie nekomentovali. Tatuma a Jessie J videli spolu na verejnosti napríklad tento víkend. Jeden z používateľov sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter v sobotu napísal, že ich videl v sprievode ochrankára a ďalších ľudí na minigolfovom ihrisku, kde pracuje.

Správa o randení herca a speváčky prišla po tom, čo Tatum s manželkou Jennou Dewan v apríli oznámili rozchod. Dvojica sa rozišla po takmer deviatich rokoch manželstva.

Channing Tatum okrem herectva pôsobí ako producent, tanečník a model. Preslávil sa predovšetkým ako striptér zo snímok Magic Mike (2012) a Magic Mike XXL (2015) či Tyler Gage z tanečného filmu Let's Dance (2006). Zahral si aj v snímkach ako G. I. Joe (2009), Milý John (2010), 21 Jump Street (2012), Manželský sľub (2012), White House Down (2013), Vedľajšie účinky (2013), G.I. Joe 2: Odveta (2013), 22 Jump Street (2014), Foxcatcher (2014), Jupiter na vzostupe (2015), Osem hrozných (2015), Ave, Caesar! (2016), Logan Lucky: Miliónová lúpež (2017) či Kingsman: Zlatý kruh (2017).

Jessie J, vlastným menom Jessica Ellen Cornish, vydala v novembri 2010 debutový singel s názvom Do It Like A Dude, ktorý sa prebojoval na druhé miesto britského singlového rebríčka. Vo februári 2011 vydala debutový album Who You Are. Nahrávka sa dostala na druhú priečku v UK Charte. V septembri 2013 jej vyšla druhá štúdiovka Alive a o rok neskôr uviedla na trh album Sweet Talker. Tento rok v máji vydala album R.O.S.E.. Medzi jej známe skladby patria aj Price Tag (feat. B.o.B), Nobody's Perfect, Domino, It's My Party alebo Bang Bang (feat. Ariana Grande a Nicki Minaj). Na konte má napríklad jednu BRIT Award či nomináciu na Grammy.