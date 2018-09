Legendárny Al Pacino má novú žabku: Vzťah s o 39 rokov mladšou ženou!

Zdroj: Warner Bros. Pictures

NEW YORK - Americký herec a režisér Al Pacino má novú priateľku. Informuje o tom Page Six denníka New York Post, ktorému to prezradilo viacero nemenovaných zdrojov. Sedemdesiatosemročný umelec podľa nich randí s 39-ročnou izraelskou herečkou a speváčkou Meital Dohan, známou napríklad ako Yael Hoffman zo seriálu Tráva (2005 - 2012).