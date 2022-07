Zomrel herec James Caan (†82) z Krstného otca: Oscara mal na dosah!

NEW YORK - Filmový svet zasiahla smutná správa. Uznávaný americký herec James Caan (†82) zomrel. Známy bol aj vďaka legendárnemu filmu Krstný otec. Za svoje stvárnenie Sonnyho Corleone si vylúžil nomináciu na Oscara!

Smutná správa sa objavila na jeho oficiálnom profile na sociálnej sieti Twitter. „S veľkým zármutkom vám oznamujeme, že Jimmy 6. júla večer zomrel. Rodina si váži prejavy úprimnej sústrasti a prosí, aby ste naďalej rešpektovali ich súkromie v tomto ťažkom období,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení. Príčina smrti uvedená nebola.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Paramount Pictures

Caan bol známy najmä ako predstaviteľ Sonnyho Corleone - brata Michaela, ktorého stvárnil Al Pacino. „Jednou z vecí, vďaka ktorým bol Krstný otec úspešný, okrem brilantnej réžii, scenára a úžasných hercov, bolo to, že si ho všetci naozaj užívali a to sa prejavilo aj na obrazovke,“ vyjadril sa Caan v marci tohto roka. On sám si sa svoju úlohu v tomto filme vyslúžil nomináciu na Oscara. Česť jeho pamiatke!