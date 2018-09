Beckhamovci na titulke: Davida nahradil... To vážne?!

LONDÝN - Pes! Kríza vo vzťahu či rozvod manželov Beckhamovcov sú témy, ktoré sa v médiách riešia pomerne pravidelne. David a Victoria však všetky dohady o problémoch a nevere odmietajú a spolu so svojimi ratolesťami tvoria dokonalú a harmonickú rodinu. V takomto duchu sa nesú aj najnovšie fotografie pre októbrové vydanie magazínu Vogue. Titulka spomínaného čísla však mnohých prekvapila. Pozrite sa, prečo!

Victoria Beckham, niekdajšia hviezda formácie Spice Girls, oslavuje 10. výročie založenia svojej značky. Pri tej príležitosti jej magazín Vogue venoval októbrové vydanie, v ktorom nechýba zaujímavý rozhovor a vydarené fotografie.

Slávna brunetka na nich pózuje aj so svojimi najbližšími. Na jednej verzii titulky je však obklopená len ratolesťami a manžel David tam chýba. MIesto neho sa však pred objektív postavil štvornohý miláčik prominentnej rodiny. „Pekná fotka, ale určite mal byť na nej aj David,” zhodli sa na instgrame fanúšikovia.

Tí však nemusia mať hlavu v smútku. Victoria pár hodín na to zverejnila aj vydanie s alternatívnou titulkou, na ktorej je zvečnená ona s manželom Davidom. Slávny pár neobišiel ani otázky týkajúce sa nevery a partnerských problémov. „Ľudia šíria tieto reči o našom vzťahu už 20 rokov. Takže my sme si už zvykli ich ignorovať a fungovať naďalej normálne,” uviedla na margo toho Victoria. „Rodina je niečo unikátne a my rešpektujeme tieto väzby,” dodala.

Titulná stránka magazínu Vogue, na ktorej pózujú Beckhamovci bez otca Davida, ale zato so štvornohým miláčikom. Zdroj: instagram/ Vogue

Na inej verzii titulnej stránky pózuje Victoria len s manželom Davidom. Zdroj: instagram/ Vogue