Victoria Beckham sa psychicky zrútila: David povedal svetu pravdu o ich vzťahu!

Takéto slová od neho zrejme nečakala! David Beckham si nedávnym rozhovorom pre austrálsku televíziu poriadne zavaril. Popri tom, ako rozprával o otcovstve, či dával rady, ako sa udržať v skvelej kondícii, prišiel rad aj na partnerský vzťah.

„Myslím si, že na manželstve je treba vždy tvrdo pracovať. Zvlášť, keď ste manželia tak dlho, ako my. Postupne to začína byť komplikovanejšie. Vaše deti chcú váš čas, ktorý si samozrejme aj zaslúžia. A popri tom dbáme o to, aby sme im ukázali, že ak chcú byť úspešní, je potrebné na sebe tvrdo pracovať,” uviedol v rozhovore pre Sunday Project slávny 4-násobný otecko.

Hoci mnohí na Davidových slovách nevidia zrejme nič zlé, jeho žena sa pri zhliadnutí televíznej upútavky vraj zrútila. „Úplne ju to položilo. Vôbec nechápala, prečo niečo také povedal. Cítila sa ponížená a rozbitá na kúsky. Dva dni preplakala,” uviedla pre The Sun Victoriina kamarátka. Nie je tajomstvom, že bývalá Spajska si potrpí na tom, aby ju verejnosť vnímalá ako dokonalú. Rovnako tak rad zdôrazňovala, že ich manželstvo s Davidom je úplne harmonické a majú bezchybnú rodinu.

Ako vyšlo neskôr najavo, Davidove úprimné slová nie sú to jediné, s čím sa musela Victoria vysporiadať. Poriadne nepríjemné je aj zistenie, že do ich luxusného sidla v Cotswolds, kde často travia víkendy, sa pokúsili vlámať lupiči. Našťastie zasiahli muži zákona včas. Beckhamovci sú momentálne v Austrálii, kde majú naplánované spoločné aktivity s princom Harrym a jeho manželkou Meghan.