Tajomstvo speváčky zo Spice Girls: V škole nebola populárna!

"Objavte, kto ste. Hovorím to od čias, keď som bola ešte mladá v Spice Girls. Je v poriadku odlišovať sa. Keď vám ľudia povedia 'nie', povedzte 'áno'. Verte si. V škole som nikdy nebola populárna a nikdy pre mňa nebolo nič jednoduché. Neustále som okolo seba počúvala 'nie'. Ak som to dokázala ja, dokáže to každý, musíte len veľa pracovať a obklopiť sa správnymi ľuďmi. Milujem to, čo robím a som z toho stále nadšená," vyjadrila sa 44-ročná podnikateľka.

Victoria Beckham sa preslávila vďaka spomínanej dievčenskej skupine Spice Girls, s ktorou vydala albumy Spice (1996), Spiceworld (1997) a Forever (2000). V roku 2001 ponúkla zatiaľ jediný sólový eponymný album, ktorý sa dostal v UK Charte na desiate miesto. V septembri 2008 uviedla na trh vlastnú módnu značku a v roku 2011 získala na udeľovaní British Fashion Awards cenu pre dizajnérsku značku roka. Je tiež autorkou dvoch kníh. Od roku 1999 je manželkou bývalého futbalistu Davida Beckhama, s ktorým má štyri deti.