Slávna speváčka skončila na odvykačke: Prehnala to s drogami, išlo jej o život

Lovato, ktorá už v roku 2010 nastúpila na liečenie v súvislosti s poruchou príjmu potravy, sebapoškodzovaním a ďalšími problémami, roky otvorene rozpráva o svojom boji s alkoholom a drogami. Stala sa tak vzorom pre mnohé mladé ženy i mužov, ktorí vo svojich životoch čelia podobným problémom.

Demetria Devonne "Demi" Lovato sa preslávila účinkovaním vo filmoch Camp Rock (2008) či Ako chrániť princezné (2009). Ako speváčka vydala albumy Don't Forget (2008), Here We Go Again (2009), Unbroken (2011), Demi (2013), Confident (2015) a Tell Me You Love Me (2017), pričom s druhým menovaným dobyla americký rebríček Billboard 200 a za predposledný si zas vyslúžila nomináciu na cenu Grammy. V rokoch 2012 a 2013 pôsobila ako porotkyňa v americkej verzii súťaže The X Factor. Magazín Time ju vlani zaradil do zoznamu 100 najvplyvnejších ľudí sveta.