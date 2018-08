Demi Lovato dýchala smrť na krk: TOTO sú jej prvé slová po predávkovaní!

Demi Lovato, ktorá vhupla do sveta šoubiznisu v útlom veku, si toho už dosť preskákala. Poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, či závislosť od drog a alkoholu boli jej démonami, s ktorými bojovala a vždy o nich otvorne hovorila. Zdalo sa, že speváčka je spokojná a šťastná, avšak...

Zhruba pred dvoma týždňami sa brunetka predávkovala. Podľa medializovaných informácií užila fentanyl, ktorý je silnejší než heroín. Táto návyková látka vraj v minulosti zabila aj legendárneho speváka Princea.

Speváčka by mala v týchto dňoch nastúpiť na liečenie. Prostredníctvom instagramu sa ozvala fanúšikom, ktorým sa poďakovala za podporu. „Na mojej ceste so závislosťou som bola vždy úprimná. Naučila som sa, že táto choroba len tak nezmizne, ani sa časom nestratí. Je to niečo, čo musím stále prekonávať a ešte sa mi to nepodarilo,” priznala v úvode svojho vyjadrenia Demi.

„Chcem poďakovať Bohu, že ma nechal nažive. A vám, mojím fanúšikom, budem navždy vďačná za lásku a podporu. Vaše pozitívne myšlienky a modlitby mi v tomto náročnom období veľmi pomohli,” dodala umelkyňa. Lovato zároveň poďakovala rodine, svojmu tímu a lekárom.„Budem bojovať,” prisľúbila v závere.