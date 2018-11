Demi Lovato nafotili paparazzi: Pribratá, ale s úsmevom na tvári!

LOS ANGELES - Speváčka Demi Lovato (26) sa v júli tohto roka predávkovala tak, že jej život visel na vlásku. Šokovala svoju rodinu, kamarátov, aj množstvo fanúšikov po svete. Nasledoval pobyt v liečebni a tmavovláska sa v týchto dňoch usiluje vrátiť do normálneho života. Nedávno ju v uliciach zvečnili paparazzi, ktorých prekvapila oblejšou postavou.

Hmotnosť momentálne nerieši! Speváčku Demi Lovato aktuálne trápia cekom iné veci. Známa umelkyňa nedávno opäť prepadla alkoholovej a drogovej závislosti, čo ju takmer stálo život. V uplynulých týždňoch absolvovala Demi "odvykačku" a aktuálne je už mimo protidrogovej liečebne.

Hoci sa známa speváčka zdržiava zväčša doma, raz za čas si vybehne von aj s priateľmi. Nedávno ju cestou z kaviarne zvečnili paparazzi. Pri pohľade na fotky je viditeľné, že Demi pribrala. Badať to najmä na jej stehnách a tvári.

Hlavné však je, že tmavovláska sa usmievala. A to je pre jej fanúšikov oveľa dôležitejšie ako to, či má pár kíl navyše. No nie?

Demi Lovato po pobyte na protidrgovom liečení pribrala. Zdroj: profimedia.sk