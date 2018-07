Britskú celebritu pohrýzol do zadku: Veď ju vystavila v tangáčoch!

NEWCASTLE - Hlavne zaujať! Toho sa drží Chloe Ferry (22), ktorá sa zviditeľnila účinkovaním v britskej reality šou Geordie Shore. Svojská blondínka obľubuje skrášľujúce zákroky a provokatívne outfity. Jeden taký vyvetrala aj pred pár dňami, keď si to na párty namierila v priesvitných nohaviciach. Jej frajer nedokázal jej kyprému zadku v tangáčoch a...

...zahryzol jej doň! Chloe Ferry je britským bulvárnym fotografom dobre známa. Bodaj by nie. Veď vždy, keď má príležitosť predviesť sa, tak to stojí za to.

Blondínka známa z reality šou Geordie Shore si pred pár dňami vyšla do ulíc v úspornom tope a priesvitných nohaviciach. Tie si Chloe obliekla celkom zbytočne, keďže z jej tela nič nezakryli.

A hoci si kyprý zadok céčkovej celebrity mohol obzrieť ktokoľvek, obchytkať si ju mohol len jej milenec Sam. Ten dokonca neváhal a spokojne doň zahryzol. Nuž, a bulvárny fotograf bol rád, že domov nepôjde naprázdno.

Chloe Ferry sa zbytočne obliekala. Priesvitné nohavice totiž z jej tela veľa nezakryli. Zdroj: profimedia.sk Chloe Ferry vyrazila do ulíc v priesvitných nohaviciach. Zdroj: profimedia.sk

Chloe Ferry ukázala zadok, jej milenec neodolal a pohrýzol ju do neho. Zdroj: profimedia.sk