Televíznej hviezde SFUŠOVALI PLASTIKU: Chcela byť krásna a… Uff, doživotné následky!

LONDÝN - Hviezda viacerých britských reality šou, Chloe Ferry (26), zasvätila svojej kráse prakticky celý svoj doterajší život. Na estetických vylepšeniach bola závislá od svojich 19-rokov a doteraz na ne minula viac ako 60 tisíc eur. No posledný zákrok kruto oľutovala. Chcela byť krásna, ale... Má doživotné následky!

Keby mohla, určite by vrátila čas! Reč je o Chloe Ferry, ktorá svoju kariéru pred rokmi postavila na účinkovaní v reality šou. Zúčastnila sa ich hneď niekoľkých - napríklad Sun, Sex and Suspicious Parents, Geordie Shore, či Celebrity Big Brother a Celebrity Go Dating. Poznávacím znamením tejto dámy sú však aj rôzne vylepšenia a plastické operácie, ktoré s obľubou podstupuje.

No po poslednej skúsenosti si od nich už zrejme dá pokoj... Alebo aspoň na istý čas. Pred 7 mesiacmi totiž podstúpila zákrok, ktorý jej mal zabezpečiť takzvané mačacie oči. No namiesto nich má zohyzdenú tvár a dokonca skončila v nemocnici. Sama o tom informovala na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila aj video a snímky.

„Po siedmich mesiacoch mám škaredé jazvy, ktoré možno nikdy nezmiznú. Viem, že sú na svete horšie veci, ale mávala som skvelú pleť a teraz je zjazvená. Moja práca je pred kamerou a teraz sa cítim zle kvôli tomu, ako vyzerám,“ priznala Chloe. „Viem, že mi ľudia budú hovoriť, že si za to môžem sama, ale keby som mohla vrátiť čas, nikdy by som na to nešla,“ priznala.

Zákrok bol vraj pre ňu hotové peklo, museli ju po ňom hospitalizovať a skončila na liekoch. A to pritom minulý rok tvrdila, že s plastikami skončila. No, keby sa držala svojho "predsavzatia", dnes by nemusela mať hlavu v smútku. Na podobných vylepšeniach je však plavovláska už roky doslova závislá.

Za posledné roky podstúpila zväčšenie poprsia, 2 plastiky nosa, niekoľko faceliftov, od 19 rokov chodí pravidelne na botox a kyselinu hyalurónovú do pier. No okrem toho má vo svojom mladom veku aj liposukciu a nechala si tiež zväčšiť zadok. No snáď bol tento skazený zákrok pre ňu dostatočným ponaučením.