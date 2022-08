Známa kráska prehovorila o problémoch s ALKOHOLOM: Jej dokument rozplakal celú krajinu!

LONDÝN - Prehovorila o neľahkej téme! Účastníčka britskej reality šou Geordie Shore - Vicky Pattison (34) v spolupráci s Channel 4 zverejnila dokument s názvom My Dad, Alcohol and Me. V ňom rozpráva o problémoch svojho otca, ktorý dlhodobo bojuje so závislosťou od alkoholu a aj jej osobných skúsenostiach s metlou ľudstva.

Hviezda viacerých reality šou sa v dokumente zamerala na alkoholizmus a jej vzťah k tejto závislosti. Najväčší problém s ním mal jej otec John. Jeho potreba siahnuť po poháriku sa zväčšila, keď odišiel do dôchodku. Počas najhoršieho obdobia svojho života skončil kvôli alkoholu s cirhózou pečene a opustila ho tiež manželka Carroll, s ktorou bol viac ako 30 rokov.

Problémom s alkoholom sa nevyhla ani samotná Vicky. Veľkú oporu však našla vo svojom snúbencovi Ercanovi Ramadanovi. V rozhovore pre Mirror nedávno prezdradila: „Keď som si dala drink, tak som sa dokázala zrelaxovať. Alkohol bola jediná vec, ktorá ma dokázala ukľudniť. Až pokým som nestretla Erkana. On ma naučil, že je úplne v poriadku byť sama sebou."

Britská hviezdička ďalej povedala, že pila alkohol, pretože sa cítila vždy nervózna. „Keby som ho stretla pred 10 rokmi, asi by to nefungovalo. Pravdepodobne by mi prišiel nudný. Ale on je presne to, čo potrebujem. Môjmu životu dodáva nesmierny pokoj," doplnila.

Celý dokument zanechal v sledujúcich hlbokú stopu. Na Twitteri vyjadrili svoje pocity mnohí diváci. „Práve som videl dokument Vicky Pattison. Neskutočná odvaha povedať takýto príbeh. V našej spoločnosti panuje obrovská stigma spojená s alkoholom a je tomu treba pomôcť. Skvelá práca Vicky," napísal jeden z nich.

„Ten dokument ma rozplakal. Veľmi emotívne a odvážne. Som si istý, že to pomôže prekonať problémy mnohých ľudí," pridal sa ďalší z divákov. „Za to, že si takto úprimne zdieľala svoj príbeh, ti patrí obrovská vďaka. Všetci by mali rozprávať oveľa otvorenejšie o problémoch, ktoré môže alkohol spôsobiť. Som si istý, že si týmto pomohla veľa ľuďom," dopnil ďalší.