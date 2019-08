Toto radšej neskúšajte! Blonďavá hviezdička má príšernú diétu

Snaží sa schudnúť, ale skôr si škodí! Britská hviezdička nezobrala rozum do hrsti, ale rozhodla sa jedlo si objednávať. Je na takzvanej krabičkovej diéte, zrejme si však nevybrala veľmi serióznu firmu, ktorá by sa vyznala vo vyváženom stravovaní.

Zdroj: Instagram CH. F.

Chloe sa totiž na instagrame posťažovala, že doslova trpí. „Naozaj, naozaj hladujem. Som na diéte a idem jesť tri uvarené vajcia. Iba tri uvarené vajcia, áno,” ukázala svojim sledovateľom to, čo mala byť jej večera. Najprv to vyznelo ako sťažnosť, no neskôr uviedla, že sa cíti úžasne, lebo sa celý deň drží svojho krabičkového jedla.

Deň predtým totiž vyhladovaná a v zlej nálade pojedla pizzu, čipsy a cesnakový chlieb. Nuž, niet divu – pri takomto stravovaní by to nikto dlho nevydržal. Chloe by si radšej mala nájsť špecialistu, aby bola vďaka vyváženej strave sýta a zároveň aj čo-to schudla. Keď si teda myslí, že to potrebuje...