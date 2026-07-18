POTVRDENÉ Po škandále veľký návrat do STVR: Kormúthová je späť! Vieme, čo bude moderovať

BRATISLAVA – V roku 2014 prišla o miesto vo verejnoprávnej televízii po rasistickom statuse, ktorý pobúril celé Slovensko. Dnes je všetko inak. Kristína Kormúthová sa po dlhých 12 rokoch vracia na obrazovky STVR. A Topky.sk zistili, aký projekt dostala.
Kormúthová patrila medzi známe tváre športového spravodajstva RTVS. Jej pôsobenie vo verejnoprávnej televízii sa však v roku 2014 náhle skončilo. Dôvodom bol status, ktorý zverejnila na sociálnej sieti po tom, ako jej mal niekto ukradnúť odkvapovú rúru. V príspevku použila hanlivé označenie Rómov. Nasledovala vlna kritiky a RTVS s moderátorkou ukončila spoluprácu. Verejnoprávna televízia vtedy uviedla, že jej výroky boli v rozpore s etickým kódexom RTVS, ktorý odmieta akúkoľvek formu diskriminácie. Od tejto kauzy uplynulo už dvanásť rokov a Kormúthová sa vracia späť!
Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka
Podľa informácií Topky.sk ju diváci už v pondelok uvidia v publicistickom magazíne Teraz o prírode, ktorý je venovaný životnému prostrediu, ochrane prírody a udržateľnému životnému štýlu. Kontaktovali sme aj samotnú moderátorku, ktorá nám tieto informácie potvrdila.
„Áno, je to pravda. Som späť. Po dlhých 12 rokoch som sa opäť postavila pred kameru v diskusnej relácii Teraz o prírode, kde si pozývam hostí a diskutujeme o životnom prostredí a o aktuálnych témach,“ povedala pre Topky.sk. Nový formát ju podľa vlastných slov okamžite oslovil. „Je to zmysluplný a zároveň divácky príťažlivý formát, v ktorom sa ľudia môžu dozvedieť množstvo praktických a zaujímavých informácií,“ hovorí Kormúthová. O to viac ju teší, že práve s touto reláciou je spojený jej návrat. „Má nielen obsah, ale aj presah,“ dodala.
Po viac ako desaťročí sa tak opäť postavila pred kamery. Priznáva, že pred prvým nakrúcaním cítila rešpekt, no ten z nej veľmi rýchlo opadol. „Hneď po prvom vysielaní som si uvedomila, ako veľmi mi táto práca chýbala,“ priznala moderátorka. Pred kamerou sa vraj stále cíti prirodzene a rozhovory s hosťami ju napĺňajú aj preto, že sa pri nich sama dozvie niečo nové. Celý návrat preto vníma veľmi pozitívne. „Je to pre mňa krásny nový začiatok, ktorý prišiel v správnom čase,“ uzavrela.
Topky.sk oslovili aj STVR s otázkou, prečo sa Kristína Kormúthová po rokoch objaví na jej obrazovkách. Televízia však zdôraznila, že personálne obsadenie relácie nebolo jej rozhodnutím.„STVR od 20. júla zaradila do vysielania programových služieb Jednotka, Dvojka a :24 nový enviromagazín Teraz o prírode, ktorý vzniká na základe zmluvného vzťahu medzi Mediou STVR a Ministerstvom životného prostredia SR. Ide o reláciu, ktorú ministerstvo zabezpečuje a dodáva STVR vrátane moderátora (v tomto prípade Kristíny Kormúthovej), pričom STVR poskytuje vysielací priestor v dohodnutom rozsahu. Personálne obsadenie relácie nebolo predmetom rozhodovania STVR,“ uviedla televízia pre Topky.sk.
STVR zároveň dodala, že nejde o výnimočný model spolupráce. Rovnakým spôsobom vysiela aj ďalšie relácie pripravované na základe zmluvných vzťahov s jednotlivými ministerstvami, napríklad Bezpečné Slovensko (Ministerstvo vnútra SR) či Zlatá lipa a Ľavou zadnou (Ministerstvo obrany SR).
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