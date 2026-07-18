Sobota18. júl 2026, meniny má Kamila, zajtra Šarlota, Dušana

POTVRDENÉ Po škandále veľký návrat do STVR: Kormúthová je späť! Vieme, čo bude moderovať

Kristína Kormúthová sa vracia na obrazovky verejnoprávnej televízie. Zobraziť galériu (27)
Kristína Kormúthová sa vracia na obrazovky verejnoprávnej televízie. (Zdroj: archív)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA – V roku 2014 prišla o miesto vo verejnoprávnej televízii po rasistickom statuse, ktorý pobúril celé Slovensko. Dnes je všetko inak. Kristína Kormúthová sa po dlhých 12 rokoch vracia na obrazovky STVR. A Topky.sk zistili, aký projekt dostala.

Kormúthová patrila medzi známe tváre športového spravodajstva RTVS. Jej pôsobenie vo verejnoprávnej televízii sa však v roku 2014 náhle skončilo. Dôvodom bol status, ktorý zverejnila na sociálnej sieti po tom, ako jej mal niekto ukradnúť odkvapovú rúru. V príspevku použila hanlivé označenie Rómov. Nasledovala vlna kritiky a RTVS s moderátorkou ukončila spoluprácu. Verejnoprávna televízia vtedy uviedla, že jej výroky boli v rozpore s etickým kódexom RTVS, ktorý odmieta akúkoľvek formu diskriminácie. Od tejto kauzy uplynulo už dvanásť rokov a Kormúthová sa vracia späť!

Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka Prečítajte si tiež

Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka

Podľa informácií Topky.sk ju diváci už v pondelok uvidia v publicistickom magazíne Teraz o prírode, ktorý je venovaný životnému prostrediu, ochrane prírody a udržateľnému životnému štýlu. Kontaktovali sme aj samotnú moderátorku, ktorá nám tieto informácie potvrdila.

Kristína Kormúthová sa vracia na obrazovky verejnoprávnej televízie.
Zobraziť galériu (27)
Kristína Kormúthová sa vracia na obrazovky verejnoprávnej televízie.  (Zdroj: archív)

„Áno, je to pravda. Som späť. Po dlhých 12 rokoch som sa opäť postavila pred kameru v diskusnej relácii Teraz o prírode, kde si pozývam hostí a diskutujeme o životnom prostredí a o aktuálnych témach,“ povedala pre Topky.sk. Nový formát ju podľa vlastných slov okamžite oslovil. „Je to zmysluplný a zároveň divácky príťažlivý formát, v ktorom sa ľudia môžu dozvedieť množstvo praktických a zaujímavých informácií,“ hovorí Kormúthová. O to viac ju teší, že práve s touto reláciou je spojený jej návrat. „Má nielen obsah, ale aj presah,“ dodala.

Po viac ako desaťročí sa tak opäť postavila pred kamery. Priznáva, že pred prvým nakrúcaním cítila rešpekt, no ten z nej veľmi rýchlo opadol. „Hneď po prvom vysielaní som si uvedomila, ako veľmi mi táto práca chýbala,“ priznala moderátorka. Pred kamerou sa vraj stále cíti prirodzene a rozhovory s hosťami ju napĺňajú aj preto, že sa pri nich sama dozvie niečo nové. Celý návrat preto vníma veľmi pozitívne. „Je to pre mňa krásny nový začiatok, ktorý prišiel v správnom čase,“ uzavrela.

Topky.sk oslovili aj STVR s otázkou, prečo sa Kristína Kormúthová po rokoch objaví na jej obrazovkách. Televízia však zdôraznila, že personálne obsadenie relácie nebolo jej rozhodnutím.„STVR od 20. júla zaradila do vysielania programových služieb Jednotka, Dvojka a :24 nový enviromagazín Teraz o prírode, ktorý vzniká na základe zmluvného vzťahu medzi Mediou STVR a Ministerstvom životného prostredia SR. Ide o reláciu, ktorú ministerstvo zabezpečuje a dodáva STVR vrátane moderátora (v tomto prípade Kristíny Kormúthovej), pričom STVR poskytuje vysielací priestor v dohodnutom rozsahu. Personálne obsadenie relácie nebolo predmetom rozhodovania STVR,“ uviedla televízia pre Topky.sk.

STVR zároveň dodala, že nejde o výnimočný model spolupráce. Rovnakým spôsobom vysiela aj ďalšie relácie pripravované na základe zmluvných vzťahov s jednotlivými ministerstvami, napríklad Bezpečné Slovensko (Ministerstvo vnútra SR) či Zlatá lipa a Ľavou zadnou (Ministerstvo obrany SR).

Kristína Kormúthová sa vracia na obrazovky verejnoprávnej televízie.
Zobraziť galériu (27)
Kristína Kormúthová sa vracia na obrazovky verejnoprávnej televízie.  (Zdroj: archív)


Viac o téme: Kristína Kormúthová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kormúthová si vyrazila s
Rok a pol po rozchode má nového: Kormúthová je opäť zadaná!
Domáci prominenti
FOTO Kormúthová si vyrazila s
Nie, nevidíte dvojmo! Exmoderátorka Kormúthová má dvojníčku: Táto žena akoby jej z oka vypadla
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026 -
Radikálna zmena kontroverznej moderátorky: Blond je minulosťou! A čo tie záhadné slová o mužoch?
Domáci prominenti
Beauty Ball 2026 -
Kormúthová sa túži vrátiť na obrazovky STVR: Padla už DOHODA?!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Česku sa zrazili dva autobusy
V Česku sa zrazili dva autobusy
Správy
Skrúcaný už má toho dosť: Politická situácia na Slovensku ho donútila k... vtiahol do toho aj Nogu
Skrúcaný už má toho dosť: Politická situácia na Slovensku ho donútila k... vtiahol do toho aj Nogu
Prominenti
Trpezlivosť rodičov na dovolenke s deťmi
Trpezlivosť rodičov na dovolenke s deťmi
Prominenti

Domáce správy

FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Slovenské DJ trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
Robert Fico
Fico otvorene: Deklarácia o zvrchovanosti bola jedným z najodvážnejších krokov parlamentu
Domáce
Úrad vlády
Vláda SR reaguje na Správu o právnom štáte 2026: Európska komisia podľa nej používa dvojaký meter
Domáce
Kauza odpočúvania vo FPU: PS žiada parlamentný prieskum, polícia už prípad rieši
Kauza odpočúvania vo FPU: PS žiada parlamentný prieskum, polícia už prípad rieši
Bratislava

Zahraničné

Nemecký minister zdravotníctva Jens
Nemecký politik končí po prevalení škandálu: S manželom využili to, proti čomu jeho strana bojuje!
Zahraničné
Nemecko zvýšilo stupeň ohrozenia:
Nemecko zvýšilo stupeň ohrozenia: Minister varuje pred možnými útokmi v krajine!
Zahraničné
Ilustračné foto
Na európskom letisku sa vyskytla MALÁRIA: Hlásia prípady nákazy, v lietadle našli jediného komára!
Zahraničné
FOTO Ohnivé PEKLO! VIDEO Viac
Ohnivé PEKLO! VIDEO Viac ako 100 domov už ľahlo popolom, stovky ľudí museli evakuovať
Zahraničné

Prominenti

FOTO Kristína Kormúthová sa vracia
POTVRDENÉ Po škandále veľký návrat do STVR: Kormúthová je späť! Vieme, čo bude moderovať
Domáci prominenti
Natália Puklušová je na
Nevinné uštipnutie sa zmenilo na nočnú moru! Známa herečka skončila v nemocnici: Nemôžem chodiť...
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Agáta Hanychová ukázala luxus,
Agáta Hanychová ukázala luxus, o akom môžeme len snívať! Vila na Bali ako z rozprávky!
Zahraniční prominenti
FOTO Fotohádanka
Spoznávate rozkošného drobca na FOTO? Zamiloval sa pri práci: Zbalil krásnu herečku
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dedina ako žiadna iná:
Dedina ako žiadna iná: Čiernobiele vzory pokrývajú každý centimeter fasád na gréckom ostrove
dromedar.sk
Nie je neskoro začať
Nie je neskoro začať so zeleninou: Týchto 7 plodín môžete vysadiť ešte v júli a úrodu zozbierate na jeseň
Zaujímavosti
Štúdia odhalila zaujímavú vec:
Štúdia odhalila zaujímavú vec: TENTO známy nápoj znižuje cholesterol a predlžuje život! A to nie je všetko
Zaujímavosti
Dovolenka sa jej PORIADNE
Dovolenka sa jej PORIADNE predražila! Turistku vyhostili pre kurióznu krádež
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Slovenské DJ trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk

Ekonomika

Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Anglicko a Francúzsko sa pred zápasom o bronz zhodujú: Nikto z nás ho nechce hrať
MS VO FUTBALE 2026 Anglicko a Francúzsko sa pred zápasom o bronz zhodujú: Nikto z nás ho nechce hrať
MS vo futbale
Našiel si konečne pôsobisko? Salah sa údajne dohodol na finančných podmienkach zmluvy
Našiel si konečne pôsobisko? Salah sa údajne dohodol na finančných podmienkach zmluvy
Futbal
VIDEO Rooney splnil sľub, ktorý dal Nórsku a poslal odkaz Haalandovi: Dúfam, že sa ti to páčilo
VIDEO Rooney splnil sľub, ktorý dal Nórsku a poslal odkaz Haalandovi: Dúfam, že sa ti to páčilo
MS vo futbale
Keď rozhodcovia neverili vlastným očiam: Dokonalosť, akú na olympiáde dovtedy nik nevidel
Keď rozhodcovia neverili vlastným očiam: Dokonalosť, akú na olympiáde dovtedy nik nevidel
Olympijské hry

Auto-moto

FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
Doprava
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Peugeot 5008 má komfortné prekvapenie: takto by chcel cestovať aj ten váš
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Motivácia a inšpirácia
Práca, ktorá dáva zmysel: polícia prijíma nováčikov s príspevkom 5 000 € a platom už počas školy
Práca, ktorá dáva zmysel: polícia prijíma nováčikov s príspevkom 5 000 € a platom už počas školy
Hľadám prácu
Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Pracovný pohovor
KVÍZ: Home office alebo kancelária? Zistite, kde podávate najlepší výkon
KVÍZ: Home office alebo kancelária? Zistite, kde podávate najlepší výkon
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Rady a tipy
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Rady a tipy

Technológie

Najchladnejšie „hviezdy“ v galaxii môžu byť v skutočnosti obrie stavby mimozemšťanov
Najchladnejšie „hviezdy“ v galaxii môžu byť v skutočnosti obrie stavby mimozemšťanov
Vesmír
Rusko si môže dovoliť vojnu na Ukrajine. Otázne je, či si môže dovoliť mier
Rusko si môže dovoliť vojnu na Ukrajine. Otázne je, či si môže dovoliť mier
Moderná vojna a konflikty
Bolesť kĺbov by sa raz mohla liečiť bez tabletiek a operácie. Vedci prinútili imunitné bunky, aby namiesto ničenia začali opravovať tkanivo
Bolesť kĺbov by sa raz mohla liečiť bez tabletiek a operácie. Vedci prinútili imunitné bunky, aby namiesto ničenia začali opravovať tkanivo
Veda a výskum
Hyundai chce zaplniť továrne 25-tisíc robotmi Atlas. Zamestnanci sa boja o prácu a začali štrajkovať
Hyundai chce zaplniť továrne 25-tisíc robotmi Atlas. Zamestnanci sa boja o prácu a začali štrajkovať
Správy

TN LIVE

Zmeny na bratislavskom letisku. Viaceré linky po lete skončia
Zmeny na bratislavskom letisku. Viaceré linky po lete skončia
Domáce
Slovenské deti zažiarili vo svete. Zo 107 tímov sa prebojovali medzi elitnú päťku
Slovenské deti zažiarili vo svete. Zo 107 tímov sa prebojovali medzi elitnú päťku
Domáce
FOTO: Bunker zo studenej vojny menia na luxusné byty. Boháči sa v ňom chcú schovať pred apokalypsou
FOTO: Bunker zo studenej vojny menia na luxusné byty. Boháči sa v ňom chcú schovať pred apokalypsou
Zahraničné
Trojica chcela uprostred noci vykradnúť výdajné boxy. Jeden z páchateľov zvolil pred policajtmi netradičný úkryt
Trojica chcela uprostred noci vykradnúť výdajné boxy. Jeden z páchateľov zvolil pred policajtmi netradičný úkryt
Domáce

Bývanie

6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu

Pre kutilov

Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Údržba a opravy
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ako dobre poznáte princeznú Dianu, Audrey Hepburn, či Marilyn Monroe?
Feminity
KVÍZ: Ako dobre poznáte princeznú Dianu, Audrey Hepburn, či Marilyn Monroe?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Zahraničné
Na európskom letisku sa vyskytla MALÁRIA: Hlásia prípady nákazy, v lietadle našli jediného komára!
Ohnivé PEKLO! VIDEO Viac
Zahraničné
Ohnivé PEKLO! VIDEO Viac ako 100 domov už ľahlo popolom, stovky ľudí museli evakuovať
Medvede spadli do studne,
Zahraničné
Medvede spadli do studne, záchrana sa zmenila na DRÁMU! VIDEO Rozrušená šelma sa pustila do ľudí
Šokujúci KONIEC po takmer
Zahraničné
Šokujúci KONIEC po takmer 350 rokoch fungovania! Legendárny pivovar ukončí svoju činnosť

Ďalšie zo Zoznamu