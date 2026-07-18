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Na európskom letisku sa vyskytla MALÁRIA: Hlásia prípady nákazy, v lietadle našli jediného komára!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

FRANKFURT - Na Letisku vo Frankfurte sa objavili štyri prípady malárie medzi pracovníkmi pozemnej obsluhy. Podľa nemeckých úradov ide o tzv. „letiskovú maláriu“, mimoriadne zriedkavý jav, pri ktorom sa človek nakazí bez toho, aby navštívil tropické oblasti. Infekciu má mať na svedomí jeden jediný komár, ktorý sa pravdepodobne ukryl na palube prichádzajúceho lietadla.

Prvé informácie o nákazách sa objavili 16. júla. Zamestnanci, ktorí pracovali v sekcii manipulácie s batožinou, boli podľa úradov poštípaní začiatkom týždňa. „Zamestnanci pracovali v oblasti nakladania batožiny,“ uviedol hovorca letiska. Presný pôvod letu, na ktorom sa komár mohol nachádzať, zatiaľ nie je známy, informujú noviny The Sun.

Úrady okamžite vydali varovanie pre všetkých pracovníkov letiska, aby si dôsledne sledovali zdravotný stav a v prípade náhleho zvýšenia teploty kontaktovali zdravotnícke orgány. Pozemná obsluha dostala pokyn, aby lekárom výslovne spomenula termín „letisková malária“, aby sa predišlo nesprávnej diagnóze. Termín označuje infekciu, ktorá postihuje ľudí, ktorí nikdy neboli v oblastiach s výskytom malárie. Po pristátí môže komár opustiť lietadlo a poštípať osoby v blízkosti.

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Letisko ubezpečuje, že má zavedené rozsiahle bezpečnostné opatrenia proti šíreniu chorôb. „Nedá sa však úplne vylúčiť, že sa na palube lietadla ukryje jednotlivý komár,“ dodal hovorca.

Medzi rokmi 1969 a 2024 bolo zaznamenaných 145 takýchto prípadov, z toho deväť v Nemecku. Malária sa prenáša bodnutím infikovaného komára, ktorý predtým získal parazita od iného človeka. Choroba spôsobuje horúčku, zimnicu a silné bolesti hlavy, pričom neliečené infekcie môžu byť život ohrozujúce.

Frankfurtské letisko už podobný prípad riešilo aj v roku 2023. Aktuálne prebieha vyšetrovanie, ktoré má objasniť presné okolnosti nákazy. Úrady zároveň zdôrazňujú, že na základe dostupných informácií nehrozí zvýšené riziko pre cestujúcich ani obyvateľov okolia.

Viac o téme: NákazaFrankfurtLetisková malária
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