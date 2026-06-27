Nie, nevidíte dvojmo! Exmoderátorka Kormúthová má dvojníčku: Táto žena akoby jej z oka vypadla

SAINT TROPEZ – Letná pohoda, luxusná jachta a more ako z katalógu. Bývalá moderátorka Kristína Kormúthová si užíva slnečné dni v obľúbenom francúzskom letovisku Saint Tropez, kde vyrazila s partiou kamarátok. Najväčšiu pozornosť však tentokrát nepritiahla samotná dovolenka, ale fotografia, ktorá fanúšikov poriadne zmiatla.
Na prvý pohľad by si mnohí mohli myslieť, že ide o záber jednej osoby zachytenej z rôznych uhlov. Realita je však iná – Kormúthová sa na lodi objavila po boku kamarátky, ktorá jej je natoľko podobná, že pôsobia takmer ako verné kópie.
Spoločné zábery z paluby jachty ukazujú dvojicu v uvoľnenej dovolenkovej nálade, kde sa mieša slnko, more a typická bezstarostná atmosféra francúzskej riviéry. Rovnaký letný štýl, podobné črty tváre aj celková energia okamžite vytvárajú dojem, akoby išlo o sestry – niektorí by dokonca povedali, že až o dvojčatá.
Aj samotná exmoderátorka k sérii fotografií pridala osobný odkaz, ktorý ich blízkosť len podčiarkuje: „Najlepší výlet vôbec. Sestrička od inej matky,“ napísala Kormúthová a dala tak najavo, že medzi ňou a jej kamarátkou panuje silné priateľstvo. Hoci nejde o žiadne rodinné puto, ich podoba je natoľko výrazná, že dokáže na prvý pohľad poriadne zmiasť.
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