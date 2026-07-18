Fico otvorene: Deklarácia o zvrchovanosti bola jedným z najodvážnejších krokov parlamentu

BRATISLAVA - Prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR bolo jedným z najodvážnejších rozhodnutí parlamentu v celej jeho histórii. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) pri príležitosti 34. výročia prijatia deklarácie. Poukázal na to, že aj on hlasoval za.
„Zostal som jediný aktívny politik, ktorý 17. júla 1992 hlasoval za Deklaráciu SNR o zvrchovanosti SR. Proti bolo celé KDH a maďarskí politici. Deklarácia má vrátane spojok iba 100 slov a znie jasne. Slovenky a Slováci sa rozhodli postaviť vlastný štát. Išlo o jedno z najodvážnejších rozhodnutí parlamentu v celej jeho histórii. Presvedčivosť Deklarácie potvrdil aj Václav Havel, ktorý sa tri dni po jej schválení vzdal funkcie prezidenta Česko-Slovenska,“ okomentoval.
Predseda vlády skonštatoval, že v roku 1992 nikto neveril v úspech misie samostatnej SR. „Najlepšou odpoveďou je súčasné suverénne a hrdé Slovensko odmietajúce diktát silnejších a v čase renesancie vojny podporujúce neoblomnú kultúru mieru,“ vyhlásil. Ocenil aj Oslavy zvrchovanosti, ktoré sa konali v kysuckej obci Stará Bystrica.
Súčasťou procesu, ktorý viedol k rozpadu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR), bola aj Deklarácia o zvrchovanosti SR. Od jej prijatia uplynulo v piatok 34 rokov. Na základe zákona Národnej rady SR z 20. októbra 1993 je výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR pamätný deň Slovenskej republiky. Deklaráciu prijali poslanci vtedajšej Slovenskej národnej rady 17. júla 1992. Slovensko bolo v tom čase ešte súčasťou ČSFR, ale už prebiehali rozhovory českej a slovenskej politickej reprezentácie o ďalšom usporiadaní spoločného štátu Čechov a Slovákov.