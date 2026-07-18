Vláda SR reaguje na Správu o právnom štáte 2026: Európska komisia podľa nej používa dvojaký meter

BRATISLAVA - Vláda Slovenskej republiky zverejnila stanovisko k Správe o právnom štáte 2026, ktorú Európska komisia publikovala 17. júla. Dokument hodnotí stav právneho štátu vo všetkých členských krajinách EÚ, vrátane Slovenska. Kabinet tvrdí, že viaceré časti hodnotenia sú nepresné, neobjektívne a v prípade korupcie na vysokej úrovni dokonca „neprimerane zasahujú do nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní“.
"Vláda SR berie túto správu o právnom štáte na vedomie, pričom vítame, že EK pozitívne zhodnotila plnenie viacerých odporúčaní zo Správy o právnom štáte za rok 2025," informuje. Európska komisia podľa nej konštatuje pokrok v zavedení záruk pri odvolávaní členov Súdnej rady SR, návrhu na zrušenie trestného činu „ohýbania práva“, skracovaní dĺžky súdnych konaní či ochrane novinárov a transpozícii anti-SLAPP smernice.
Vláda zároveň pripomína, že Slovensko nedostalo žiadne nové odporúčania – všetky existujúce pochádzajú ešte z obdobia predchádzajúcej vlády.
Hodnotenie vo veci stíhania korupcie odmieta
Vláda SR uviedla, že „principiálne odmieta hodnotenie Európskej komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni“. Podľa kabinetu môže trestné stíhanie na Slovensku prebiehať len na základe zákonných dôvodov a dôkazov, nie „na základe želania politikov, ako tomu bolo v rokoch 2020 až 2023“.
„Trestné stíhanie je plne v rukách nezávislých vyšetrovateľov a prokurátorov. Výkonná ani zákonodarná moc nemôžu zasahovať do živých káuz,“ uvádza vláda. Tvrdí, že legislatíva SR spĺňa európske štandardy a kritiku EK v tejto oblasti považuje za „snahu o neprimerané zasahovanie“.
Kabinet kritizuje obdobie 2020 – 2023
Vláda zároveň ostro kritizuje predchádzajúce obdobie, keď podľa nej dochádzalo k „hrubému zneužívaniu trestného práva na politické účely“. V stanovisku sa uvádza, že viacerí predstavitelia vtedajšej opozície boli „bez dôvodu trestnoprávne perzekvovaní“, dochádzalo k nezákonným obvineniam, väzbám a k úmrtiu jedného obvineného vo väzbe. „O všetkých hrubých porušeniach princípov právneho štátu bola EK informovaná, no z politických dôvodov nepodnikla žiadne kroky,“ tvrdí vláda.
Kabinet pripomína aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré podľa neho potvrdzujú procesné pochybenia v danom období (napr. Adamčo v. Slovakia, Vasaráb a Paulus v. Slovakia či Mucha v. Slovakia).
Vláda hovorí o dvojakom metre
Kabinet vrdí, že správa musí viac pracovať s overenými faktami, nie politickými interpretáciami. „Správa by mala prikladať väčšiu váhu overeným faktom než politickým úvahám,“ uvádza vláda. Podľa nej by EK mala viacnásobne overovať informácie, konzultovať ich s orgánmi verejnej moci, jasne vysvetliť, ako vyhodnocuje protichodné tvrdenia, zachovať pluralitu zdrojov a predĺžiť čas na pripomienkovanie finálnej verzie. Vláda upozorňuje, že metodológia bude kľúčová najmä v súvislosti s plánmi prepojiť odporúčania zo správy s čerpaním finančných prostriedkov v budúcom rozpočtovom období EÚ.
V závere stanoviska vláda tvrdí, že EK nepristupuje k hodnoteniu všetkých členských štátov rovnako. „Správa je dôkazom, že Komisia používa dvojaký meter,“ uvádza kabinet a dodáva, že EK prehliada hrubé porušenia princípov právneho štátu v iných krajinách EÚ, čo podľa vlády znižuje jej dôveryhodnosť.
Vláda SR deklaruje, že je pripravená riešiť nedostatky, ktoré správa identifikovala, a prijať legislatívne aj nelegislatívne opatrenia. Zároveň však trvá na tom, že hodnotenie korupcie na vysokej úrovni je neobjektívne a neprimerané.