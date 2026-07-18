Agáta Hanychová ukázala luxus, o akom môžeme len snívať! Vila na Bali ako z rozprávky!

BALI - Agáta Hanychová opäť dokázala, že na Bali sa cíti ako doma. Česká influencerka a modelka vyrazila na obľúbený indonézsky ostrov spolu s manželom Miroslavom Dopitom a fanúšikov okamžite zásobila zábermi, ktoré vyvolali lavínu reakcií. Nechýbali fotografie v bikinách, romantické vyznania ani pohľad do luxusnej vily s výhľadom na oceán.
Agáta Hanychová sa na sociálnych sieťach pochválila štíhlou postavou v bikinách, ktorá mnohým vyrazila dych. Fanúšikovia jej pod fotografiami odkazovali, že vyzerá fantasticky a exotická dovolenka jej očividne prospieva. Rovnako veľký obdiv si však vyslúžilo aj ich ubytovanie. Manželia bývajú v luxusnej vile posadenej nad oceánom, kde si užívajú súkromný bazén, dychberúce výhľady a pokoj ďaleko od každodenného zhonu.
Návrat domov
Agáta sa netají tým, že Bali patrí medzi jej srdcové miesta. Na Instagrame priznala, že sa na ostrov vracia už tretíkrát a zakaždým má rovnaký pocit.
„Sú miesta, ktoré sú krásne. A potom sú miesta, kde sa spomalí čas, upokojí hlava a pripomenú vám, čo je v živote naozaj dôležité,“ odkázala svojim sledovateľom. Nezabudla ani na romantické vyznanie adresované manželovi Miroslavovi Dopitovi, ktorému venovala jednoduché, no výstižné slová: „Ďakujem a milujem.“
Opice priamo za oknom
Jedným z najväčších lákadiel ich dovolenkového sídla sú aj nečakaní návštevníci. Agáta ukázala, že priamo z postele môže sledovať opice pobehujúce po stromoch hneď vedľa terasy. Práve takéto momenty podľa nej robia z Bali miesto s neopakovateľnou atmosférou.
Agáta Hanychová dovolenkuje na Bali (Zdroj: Instagram/agatahanychova)
Tentoraz si dvojica užíva slnko a romantiku, no minuloročná dovolenka na Bali mala aj odvrátenú stránku. Dopita vtedy vybral ubytovanie uprostred džungle, kde Agátu potrápili pavúky, hady, komáre aj tropické lejaky. Počas búrok dokonca vypadla elektrina a influencerka s humorom komentovala provizórne opravy elektrických rozvodov.
Zdá sa však, že na nepríjemné zážitky už zabudla. Tohtoročná dovolenka sa zatiaľ nesie v znamení oddychu, romantiky a luxusu – a podľa reakcií fanúšikov aj poriadnej dávky závisti.