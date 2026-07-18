Ohnivé PEKLO! VIDEO Viac ako 100 domov už ľahlo popolom, stovky ľudí museli evakuovať

DRAMMEN - Požiar pri meste Drammen na juhu Nórska zničil viac ako 100 domov. Okolnosti vzniku požiaru zatiaľ nie sú známe. Úrady nehlásia žiadne obete ani nezvestných, no najmenej traja ľudia utrpeli zranenia, uviedli agentúra Reuters a miestne médiá. Podľa nich ide o najničivejší požiar za posledných 100 rokov.
Záchranné zložky dostali hlásenie o požiari v piatok (17. 7.) o 15:30 h v malom meste Krokstadelva. Hustý čierny dym odvtedy zahalil oblasť približne 40 kilometrov západne od Osla. Požiar, ktorý zasiahol štvrť radových domov, hasí množstvo hasičov a príslušníkov civilnej obrany.
Jeden hasič utrpel ľahké zranenia, člen civilnej obrany a jeden civilista majú popáleniny. Do zásahu bolo nasadených aj šesť vrtuľníkov, ktoré zhadzovali vodu na plamene, no po 23:00 h museli akciu prerušiť pre tmu.
Požiar sa nedarí dostať pod kontrolu ani v sobotu, podľa posledných informácií ale nezasahuje ďalšie obydlia. Dúfajú, že by im pri hasení mohol pomôcť dážď, ktorý sa začal skoro ráno a podľa predpovedí by mal trvať väčšinu dňa. Avšak hlásené sú tiež blesky, ktoré by naopak situáciu mohli zhoršiť, okrem iného preto, že znemožnia nasadenie vrtuľníkov.
Oheň sa však podľa Presthusa šíri do lesa, takže sa z neho stal rozsiahlejší lesný požiar, ktorý postupuje na juh. Plán je, že hasiči spolu s civilnou obranou vyrazia z juhu a budú hasiť smerom na sever.
Stovky ľudí evakuovali
Polícia evakuovala stovky ľudí. Zatiaľ nie je jasné, kde a ako požiar vznikol, dodal Reuters. „Vyjadrujem úprimnú sústrasť evakuovaným obyvateľom aj všetkým, ktorí prišli o svoj dom. Myslím aj na hasičov, záchranárov a dobrovoľníkov, ktorí teraz vykonávajú mimoriadne náročnú prácu a robia všetko pre to, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru,“ uviedol nórsky premiér Jonas Gahr Störe.
Historici oslovení portálom Dagbladet uviedli, že okrem požiaru v juhozápadnom Laerdale v januári 2014 sa v Nórsku za posledných 100 rokov nevyskytli žiadne mimoriadne rozsiahle požiare. Požiar v Laerdale bol vtedy označovaný za najväčší v čase mieru od roku 1923 – zhorelo tam 42 budov, z toho 17 domov. Krátko nato začalo vo Flatangeri v centrálnej časti krajiny horieť vresovisko a v plameňoch tam zaniklo 64 domov.