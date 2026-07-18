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Veľký návrat hudobnej legendy: The Rolling Stones opäť valcujú rebríčky! Vyrovnali rekord Beatles

Album Foreign Tongues. Zobraziť galériu (3)
Album Foreign Tongues. (Zdroj: TASR/Capitol Records via AP)
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TASR

LONDÝN - Legendárna rocková skupina The Rolling Stones sa s novým albumom Foreign Tongues dostala na prvé miesto britského albumového rebríčka. Tento úspech dosiahla vo svojej kariére už po pätnásty raz, čím vyrovnala rekord skupiny The Beatles, píše agentúra Reuters.

V poradí už 25. štúdiový album britskej skupiny vyšiel 10. júla a hosťujú na ňom Paul McCartney z The Beatles, Robert Smith z britskej skupiny The Cure, ako aj Chad Smith, ktorý hrá na bicích v americkej kapele Red Hot Chili Peppers. Na albume sa objavuje aj Charlie Watts, dnes už nebohý bubeník The Rolling Stones, a to prostredníctvom záznamu z jedného z posledných nahrávaní pred jeho úmrtím v roku 2021.

Veľký návrat hudobnej legendy:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA)

Na krste albumu, ktorý sa konal minulý týždeň v Londýne, spevák Mick Jagger a gitarista Ronnie Wood naznačili, že by chceli novinku predstaviť aj na koncertnom turné. „Ronnie a ja by sme do toho išli, takže sa snáď uvidíme na turné,“ povedal pre agentúru Reuters 82-ročný Mick Jagger.

Album Foreign Tongues.
Zobraziť galériu (3)
Album Foreign Tongues.  (Zdroj: TASR/Capitol Records via AP)

The Rolling Stones sa naposledy dostali na vrchol tohto britského rebríčka v roku 2023 s predchádzajúcim albumom Hackney Diamonds, ktorý získal cenu Grammy za najlepší rockový album.

Viac o téme: AlbumRolling Stones
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