Veľký návrat hudobnej legendy: The Rolling Stones opäť valcujú rebríčky! Vyrovnali rekord Beatles

LONDÝN - Legendárna rocková skupina The Rolling Stones sa s novým albumom Foreign Tongues dostala na prvé miesto britského albumového rebríčka. Tento úspech dosiahla vo svojej kariére už po pätnásty raz, čím vyrovnala rekord skupiny The Beatles, píše agentúra Reuters.
V poradí už 25. štúdiový album britskej skupiny vyšiel 10. júla a hosťujú na ňom Paul McCartney z The Beatles, Robert Smith z britskej skupiny The Cure, ako aj Chad Smith, ktorý hrá na bicích v americkej kapele Red Hot Chili Peppers. Na albume sa objavuje aj Charlie Watts, dnes už nebohý bubeník The Rolling Stones, a to prostredníctvom záznamu z jedného z posledných nahrávaní pred jeho úmrtím v roku 2021.
Na krste albumu, ktorý sa konal minulý týždeň v Londýne, spevák Mick Jagger a gitarista Ronnie Wood naznačili, že by chceli novinku predstaviť aj na koncertnom turné. „Ronnie a ja by sme do toho išli, takže sa snáď uvidíme na turné,“ povedal pre agentúru Reuters 82-ročný Mick Jagger.
The Rolling Stones sa naposledy dostali na vrchol tohto britského rebríčka v roku 2023 s predchádzajúcim albumom Hackney Diamonds, ktorý získal cenu Grammy za najlepší rockový album.