Nevinné uštipnutie sa zmenilo na nočnú moru! Známa herečka skončila v nemocnici: Nemôžem chodiť...

BRATISLAVA - To, čo sa spočiatku zdalo ako obyčajné uštipnutie hmyzom, sa pre známu herečku Natáliu Puklušovú zmenilo na poriadne nepríjemný zážitok. Po večeri strávenom pri jazere prišli silné bolesti a napokon skončila v nemocnici.
Nevinný letný večer sa zmenil na poriadny šok. Natália Puklušová si ešte pred niekoľkými dňami užívala pohodu pri jazere na Košariskách. Kým jej snúbenec s dcérkou boli vo vode, ona sedela na brehu. Práve tam ju však podľa jej slov niečo poštípalo do oboch nôh. Spočiatku tomu neprikladala veľkú váhu. Myslela si, že ide o obyčajné komáre. Svrbenie však bolo také intenzívne, že si nohy škriabala prakticky celú noc.
„Predvčerom sme boli na Košariskách pri jazere. Ja som sedela a pozerala sa na nich a zrazu ma niečo z piesku uštiplo na obe nohy. Brutálne ma to svrbelo, celú noc som sa škriabala. Hovorím si, že zase komáre. Ale nie, boli to nejaké malé mušky,“ opísala nepríjemné chvíle. Tým sa však jej trápenie neskončilo. Na druhý deň sa svrbenie zmenilo na bolesť a situácia sa začala rýchlo zhoršovať. Herečke bolo okamžite jasné, že tentoraz domáce recepty nepomôžu.
„Včera večer ma to už začalo bolieť a dnes ráno bolo jasné, že ideme k lekárovi,“ priznala. Napokon skončila v nemocnici, kde vyhľadala odbornú pomoc. Najviac ju pritom šokovalo, že také vážne problémy dokázal spôsobiť takmer neviditeľný tvor. „Takýto miniatúrny chrobáčik, taký maličký, čierny... a môže spôsobiť takúto vec, že normálne nemôžete chodiť,“ povedala Puklušová.
Jej skúsenosť je dôkazom, že ani drobný hmyz netreba podceňovať. To, čo spočiatku vyzeralo ako obyčajné uštipnutie, sa v priebehu niekoľkých hodín zmenilo na bolestivý problém, ktorý si vyžiadal návštevu nemocnice.
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