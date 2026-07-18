Šokujúci KONIEC po takmer 350 rokoch fungovania! Legendárny pivovar ukončí svoju činnosť

MANNHEIM - Po mesiacoch neistoty je osud jedného z najstarších nemeckých pivovarov spečatený. Mannheimská súkromná pivovarnícka spoločnosť Eichbaum definitívne ukončí svoju činnosť. Pokus o záchranu podniku, ktorý bol od jesene 2025 v konkurze, sa skončil neúspechom.
Ešte nedávno sa zdalo, že by pivovar mohol prežiť vďaka záujmu finančného investora. Nádej však zhasla. Podľa článku denníka Mannheimer Morgen sa spoločnosť po „mesiacoch boja o pokračovanie výroby“ rozhodla definitívne zastaviť prevádzku. Očakáva sa, že zvyšných 240 zamestnancov dostane čoskoro výpovede. Informáciu potvrdil podnikový výbor aj pre verejnoprávnu televíziu SWR.
V pondelok (13. 7.) dopoludnia sa na podnet odborov a výboru konalo stretnutie na radnici v Mannheime. Zúčastnili sa ho primátor Christian Specht (CDU), zástupcovia veriteľov, správca konkurzu aj predstavitelia univerzitnej kliniky, ktorá mala záujem o kúpu areálu pivovaru. Generálny riaditeľ Uwe Aichele označil deň oznámenia za „najtemnejšiu hodinu v histórii pivovaru po 347 rokoch“. Podľa jeho slov sa vedenie počas posledných ôsmich mesiacov snažilo o záchranu všetkými dostupnými prostriedkami, no „rámcové podmienky“ im to neumožnili.
Mannheimský primátor Christian Specht (CDU) označil koniec pivovaru za nečakaný. „Zánik prišiel veľmi prekvapivo, pretože na stole ležala konkrétna ponuka, ktorá mohla zabezpečiť pokračovanie výroby. Som sklamaný, že sa nepodarilo dosiahnuť dohodu s veriteľmi, aby sa zatvoreniu zabránilo,“ zareagoval.
Podľa vedenia pivovaru nie je prevod ani pokračovanie možné
Podľa vedenia pivovaru sa prevod podniku na investora stal nemožným. Firma nemá dostatok prostriedkov na udržanie výroby ani na pokračovanie rokovaní o predaji, bez toho, aby ohrozila konkurznú podstatu a záujmy veriteľov. „Napriek realizácii viacerých reštrukturalizačných opatrení zostáva pivovar stratový a nie je schopný splácať ďalšie úverové záväzky,“ uviedlo vedenie. Z ekonomických aj právnych dôvodov tak neexistuje iná možnosť než zastavenie prevádzky.
Generálni riaditelia Uwe Aichele a Frank Reifel sa poďakovali všetkým zamestnancom za ich lojalitu a nasadenie. „Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa snažili o záchranu pivovaru,“ vyhlásili.
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Zástupca zamestnancov Georg Dohr ale nešetril emóciami. „Nám aj celej firme je z toho zle. Nedá sa prežiť deväť mesiacov konkurzu bez škôd. Kto s nami ešte uzavrie zmluvu? Stratili sme dôveru – vo vnútri aj navonok,“ povedal pred bránou závodu.
„Je mimoriadne trpké, že taký tradičný podnik ako Eichbaum už nemá šancu na prežitie,“ uviedla regionálna zástupkyňa Stephania Albicker z odborového zväzu Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Odbory teraz žiadajú rýchle rokovania o sociálnom pláne pre zamestnancov. Pred bránou závodu visí transparent s nápisom „Solidarita so všetkými zamestnancami“.
Koniec tradície
Pivovar Eichbaum, založený v roku 1679, patril medzi najstaršie v Nemecku. Od jesene 2025 bol v konkurze, ktorý sa začal v januári 2026. Počas mesiacov sa objavilo niekoľko potenciálnych investorov, naposledy univerzitná klinika v susedstve pivovaru. Žiadna z ponúk však nezachránila výrobu ani pracovné miesta.
Podľa predsedu krajského výboru NGG Hakana Ulucaya už „takmer neexistuje realistická perspektíva na zachovanie historického pivovaru“.