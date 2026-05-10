Radikálna zmena kontroverznej moderátorky: Blond je minulosťou! A čo tie záhadné slová o mužoch?

BRATISLAVA - Kontroverzná moderátorka Kristína Kormúthová opäť rozvírila vody slovenského šoubiznisu. Tentoraz však nie ostrými názormi či konfliktmi na sociálnych sieťach, ale výraznou zmenou imidžu, ktorú sprevádzali záhadné slová o mužoch. Fanúšikovia okamžite začali špekulovať, komu boli adresované!
Kormúthová bola dlhé roky známa svojimi typickými dlhými tmavými vlasmi, ktoré sa stali jej poznávacím znamením. Začiatkom roka 2023 však prišla výrazná zmena. Moderátorka začala vlasy postupne zosvetľovať a z brunety sa napokon stala výrazná dlhovlasá blondínka.
Po rozchode s tenistom Martin Kližan nasledovala ďalšia premena. Kristína si nechala ostrihať vlasy na moderné mikádo, no blond farbe zostala verná. Mnohí fanúšikovia si vtedy mysleli, že ide o symbol nového začiatku po turbulentnom období v súkromí.
Lenže dnes je všetko inak. Blond imidž je definitívne minulosťou a Kormúthová sa vrátila späť ku svojej tmavohnedej farbe. Práve pri tejto premene však pridala odkaz, ktorý okamžite vyvolal množstvo otázok. „Nikdy, opakujem nikdy nerobte zmeny kvôli mužom! Stojte si za sebou. Pretože ak je to kvôli nim, tak aj tak to nebude nikdy stačiť a bude to málo.“
Naráža moderátorka na svojho bývalého partnera? Bola blond farba pokusom zapáčiť sa? Alebo ide len o všeobecný odkaz ženám, ktoré sa vo vzťahoch často menia kvôli partnerom? Kormúthová opäť dokonale vie, ako na seba strhnúť pozornosť. A podľa reakcií fanúšikov jej návrat k tmavým vlasom mimoriadne pristane. Čo poviete vy?
