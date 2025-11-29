Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka

BRATISLAVA - Vo verejnoprávnej televízii sa možno vyjasní! Do relácie Počasie by mali totiž vstúpiť nové tváre.
Dočkáme sa slniečka v podobe krásnych žien? Kým doteraz reláciu Počasie na verejnoprávnej televízii moderovali meteorológovia z SHMÚ, čoskoro by sa to malo zmeniť. Podľa neoficiálnych informácií zo zákulisia STVR by mali totiž posty v tejto relácii obsadiť ostrieľaní moderátori. Či to vedenie myslelo ako vianočný darček pre divákov, ešte nevieme presne špecifikovať, lebo informáciou o presnom dátume, kedy by výmena mala nastať, zatiaľ nedisponujeme. Zo zdroja vieme len toľko, že by sa to malo udiať v priebehu decembra.
A teraz mená! Zo zdroja, ktorý nechce byť menovaný, sme sa dozvedeli, že zvestovať informácie o počasí by mohli Kristína Kormúthová, Mirka Ondrejčíková, Michaela „Kicka“ Kicková či Barbora Žiačiková. Pri skloňovaní týchto mien ide do tuhého a ktorým z nich vánok priveje definitívny post, sa dozvieme zrejme onedlho.
Práve Kristína Kormúthová sa v roku 2014 dopustila osudovej chyby, keď si nedala pozor na "ústa". Bývalá moderátorka športovej relácie Góly, body, sekundy po tom, ako prichytila pri krádeži na svojom pozemku páchateľov, zverejnila na svojom profile status, ktorý doslova sršal nenávisťou voči Rómom. Jej zamestnávateľ to vyhodnotil ako rasistický a maximálne nevhodný a svojej dlhoročnej tvári vyrubila tvrdý trest – okamžite s ňou rozviazali pracovnú zmluvu. A to aj napriek tomu, že Kristína sa za svoje slová ospravedlnila a niekoľkokrát ich oľutovala. „Zobrali mi vietor z plachiet. Za môj výrok z Facebooku som prišla v RTVS o prácu, ktorú som zbožňovala,” smutne vtedy skonštatovala Kristína. Odvtedy ju na obraze ako moderátorku vidieť nebolo. Teraz by však vietor mohol zaviať opačným smerom, čo naznačuje aj jej status na sociálnej sieti. Ona sama sa k tomu zatiaľ konkrétne nevyjadrila a akákoľvek odpoveď na otázku, či sa vráti do STVR, bola záhadná. V júni tohto roka nám iba priznala, že by sa do televízie rada vrátila, ale: „Nerobím pre to nič, čo sa má stať, sa stane... Ja skôr verím na osud,” povedala v lete s tým, že nejaké ponuky mimo verejnoprávnej televízie boli, ale nebola o nich presvedčená...
Kristína Kormúthová opäť túži po práci v televízii: Dostala TAKÚTO ponuku, ale ODMIETLA! Čo sa stalo?
Mirka Ondrejčíková bola v minulosti redaktorkou spravodajstva a magazínu Reflex v televízii Markíza. Pamätáme si ju aj ako redaktorku relácie STVR Občan za dverami.
Michaela Kicková začínala s moderovaním v regionálnom rádiu, v zbámejšom rádiu neskôr znel jej hlas v rannej šou Wake up! Okrem rádia má bohaté skúsenosti aj s moderovaním eventov, športových podujatí, firemných večierkov, plesov, festivalov či detských akcií. Nie je tajomstvom, že jej partnerom je markizácky redaktor spravodajstva Viktor Serebryakov, s ktorým majú 5-ročné dieťa. Dcérke dali netradičné meno Alethea.
Barbora Žiačiková začínala na obrazovkách verejnoprávnej televízie ako športová redaktorka. Zviditeľnila sa nevhodnými otázkami počas Majstrovstiev sveta, ale i tým, že ju počas výkonu práce na štadióne trafil puk rovno do oka. Od apríla minulého roka bola redaktorkou spravodajstva a po dvoch mesiacoch k práci redaktorky pribudlo moderovanie spravodajstva na :24.
Na ktoré moderátorky sa napokon usmeje šťastie a budú nás sprevádzať reláciou Počasie, sa dozvieme - aby sme zostali v terminológii počasia - keď naprší a uschne :-)
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%