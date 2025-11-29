Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka

Počasie (STVR) Zobraziť galériu (18)
Počasie (STVR) (Zdroj: STVR)
© Zoznam/red © Zoznam/red

BRATISLAVA - Vo verejnoprávnej televízii sa možno vyjasní! Do relácie Počasie by mali totiž vstúpiť nové tváre.

Dočkáme sa slniečka v podobe krásnych žien? Kým doteraz reláciu Počasie na verejnoprávnej televízii moderovali meteorológovia z SHMÚ, čoskoro by sa to malo zmeniť. Podľa neoficiálnych informácií zo zákulisia STVR by mali totiž posty v tejto relácii obsadiť ostrieľaní moderátori. Či to vedenie myslelo ako vianočný darček pre divákov, ešte nevieme presne špecifikovať, lebo informáciou o presnom dátume, kedy by výmena mala nastať, zatiaľ nedisponujeme. Zo zdroja vieme len toľko, že by sa to malo udiať v priebehu decembra.

A teraz mená! Zo zdroja, ktorý nechce byť menovaný, sme sa dozvedeli, že zvestovať informácie o počasí by mohli Kristína Kormúthová, Mirka Ondrejčíková, Michaela „Kicka“ Kicková či Barbora Žiačiková. Pri skloňovaní týchto mien ide do tuhého a ktorým z nich vánok priveje definitívny post, sa dozvieme zrejme onedlho.

Práve Kristína Kormúthová sa v roku 2014 dopustila osudovej chyby, keď si nedala pozor na "ústa". Bývalá moderátorka športovej relácie Góly, body, sekundy po tom, ako prichytila pri krádeži na svojom pozemku páchateľov, zverejnila na svojom profile status, ktorý doslova sršal nenávisťou voči Rómom. Jej zamestnávateľ to vyhodnotil ako rasistický a maximálne nevhodný a svojej dlhoročnej tvári vyrubila tvrdý trest – okamžite s ňou rozviazali pracovnú zmluvu. A to aj napriek tomu, že Kristína sa za svoje slová ospravedlnila a niekoľkokrát ich oľutovala. „Zobrali mi vietor z plachiet. Za môj výrok z Facebooku som prišla v RTVS o prácu, ktorú som zbožňovala,” smutne vtedy skonštatovala Kristína. Odvtedy ju na obraze ako moderátorku vidieť nebolo. Teraz by však vietor mohol zaviať opačným smerom, čo naznačuje aj jej status na sociálnej sieti. Ona sama sa k tomu zatiaľ konkrétne nevyjadrila a akákoľvek odpoveď na otázku, či sa vráti do STVR, bola záhadná. V júni tohto roka nám iba priznala, že by sa do televízie rada vrátila, ale: „Nerobím pre to nič, čo sa má stať, sa stane... Ja skôr verím na osud,” povedala v lete s tým, že nejaké ponuky mimo verejnoprávnej televízie boli, ale nebola o nich presvedčená...

Kristína Kormúthová opäť túži po práci v televízii: Dostala TAKÚTO ponuku, ale ODMIETLA! Čo sa stalo? Prečítajte si tiež

Kristína Kormúthová opäť túži po práci v televízii: Dostala TAKÚTO ponuku, ale ODMIETLA! Čo sa stalo?

Kristína Kormúthová
Zobraziť galériu (18)
Kristína Kormúthová  (Zdroj: Instagram/Kristína Kormúthová)

Mirka Ondrejčíková bola v minulosti redaktorkou spravodajstva a magazínu Reflex v televízii Markíza. Pamätáme si ju aj ako redaktorku relácie STVR Občan za dverami.

Michaela Kicková začínala s moderovaním v regionálnom rádiu, v zbámejšom rádiu neskôr znel jej hlas v rannej šou Wake up! Okrem rádia má bohaté skúsenosti aj s moderovaním eventov, športových podujatí, firemných večierkov, plesov, festivalov či detských akcií. Nie je tajomstvom, že jej partnerom je markizácky redaktor spravodajstva Viktor Serebryakov, s ktorým majú 5-ročné dieťa. Dcérke dali netradičné meno Alethea.

Barbora Žiačiková začínala na obrazovkách verejnoprávnej televízie ako športová redaktorka. Zviditeľnila sa nevhodnými otázkami počas Majstrovstiev sveta, ale i tým, že ju počas výkonu práce na štadióne trafil puk rovno do oka. Od apríla minulého roka bola redaktorkou spravodajstva a po dvoch mesiacoch k práci redaktorky pribudlo moderovanie spravodajstva na :24.

Na ktoré moderátorky sa napokon usmeje šťastie a budú nás sprevádzať reláciou Počasie, sa dozvieme - aby sme zostali v terminológii počasia - keď naprší a uschne :-) 

Viac o téme: Kristína KormúthováMichaela KickováBarbora ŽiačikováMirka Ondrejčíková
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Otvorenie Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí
Otvorenie Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí
Správy
Rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí
Rozsvietenie vianočného stromčeka na Hlavnom námestí
Správy
Paralympioničkou 30-ročia sa stala reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Henrieta Farkašová
Paralympioničkou 30-ročia sa stala reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Henrieta Farkašová
Zimné športy

Domáce správy

Meteorológovia vydávajú výstrahu pred
Meteorológovia vydávajú výstrahu pred povodňou: Platí pre TIETO okresy
Domáce
FOTO AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda
AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda na východe: O život prišli dvaja ľudia! Na mieste zasahuje polícia
Domáce
Hrozný nález v Nitre:
Hrozný nález v Nitre: Na schodoch pred bytovkou našli mŕtve telo!
Domáce
V Novej Cvernovke štartuje Vianočný Cverna Market: Čaká vás 76 predajcov aj bezplatné workshopy
V Novej Cvernovke štartuje Vianočný Cverna Market: Čaká vás 76 predajcov aj bezplatné workshopy
Bratislava

Zahraničné

Prívalové dažde spôsobené cyklónom
Prívalové dažde spôsobené cyklónom Ditwah si vyžiadali najmenej 123 obetí: Ďalších 130 ľudí je naďalej nezvestných
Zahraničné
Spojené štáty okamžite sprísňujú
Spojené štáty okamžite sprísňujú imigračnú politiku: Prestali vydávať víza, stopli udeľovanie azylu
Zahraničné
Nová éra digitálnych peňazí:
Nová éra digitálnych peňazí: Európa chystá digitálne euro, zmení spôsob, ako platíme a sporíme
Domáce
Ilustračné foto
Peru vyhlasuje núdzový stav: Očakáva masový útek ľudí z Čile pred možným zvolením Kasta za prezidenta
Zahraničné

Prominenti

Spevák Elton John.
Nevidí skoro vôbec nič! Bolestivé slová Eltona Johna... Spolieha sa len na jediné
Domáci prominenti
Počasie (STVR)
Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka
Domáci prominenti
Laura Vizváryová
Kollárova Laura OPÄŤ ŠOKUJE: Materskú dovolenku by som SKRÁTILA... A toto by som ZAKÁZALA!
Domáci prominenti
Ktorá hviezda je staršia?
Tvárou v tvár času! KVÍZ: Uhádnete, ktorá hviezda je staršia? Pozor, bude to ťažké...
Prominenti

Zaujímavosti

Vtipná krádež maškrty: VIDEO
Vtipná krádež maškrty: VIDEO Drzá čajka vytrhla koláč malému Arlovi priamo z rúk!
Zaujímavosti
Najdetailnejšia MAPA MOZGU v
Najdetailnejšia MAPA MOZGU v histórii: Vedci odhalili simuláciu, ktorá vyráža dych! TAKTO funguje váš mozog
Zaujímavosti
Dvaja pasažieri sa rozbehli
ŠIALENÉ zábery z letiska: VIDEO Dvaja pasažieri chceli STOPNÚŤ lietadlo priamo na runwayi! PILOT zostal paralyzovaný
Zaujímavosti
Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Tento „nevinný“ zlozvyk môže viesť k únikom moču a oslabeniu panvového dna
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk

Ekonomika

22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
22 stavieb, ktoré definujú Slovensko: Uhádnete naše mestá podľa jedinej fotografie? Otestujte sa! (kvíz)
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Najšťavnatejšie kuracie prsia z jednej panvice. Zamatová omáčka tak jemná, že ju budeš jesť lyžicou.
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Domáci vaječný koňak: Najväčšia chyba, kvôli ktorej zhorkne!
Výber receptov
Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert
Nepečené tiramisu guličky: Recept na vianočný dezert
Nepečené dezerty

Šport

VIDEO Nezastaviteľný Slafkovský gólom a asistenciou zlomil Vegas, oslavovali aj Nemec a Dvorský
VIDEO Nezastaviteľný Slafkovský gólom a asistenciou zlomil Vegas, oslavovali aj Nemec a Dvorský
Zostrihy NHL
VIDEO Vlci v kríze: Neuveriteľné, čo im Nitra vyviedla počas 5-minútového oslabenia
VIDEO Vlci v kríze: Neuveriteľné, čo im Nitra vyviedla počas 5-minútového oslabenia
Tipsport liga
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
VIDEO Rusko dosiahlo obrovský športový zlom: Ukrajina je zhrozená z toho, čo dovolili
Bojové športy
VIDEO Oceliarske prekliatie Slovana: Košice triumfovali v Bratislave a stiahli náskok rivala
VIDEO Oceliarske prekliatie Slovana: Košice triumfovali v Bratislave a stiahli náskok rivala
Tipsport liga

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Ako zvládnuť situáciu, keď sa váš kamarát stane vašim nadriadeným v práci
Vzťahy na pracovisku
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu

Technológie

EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Bezpečnosť
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Umelá inteligencia
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Armádne technológie
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
Správy

Bývanie

Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!

Pre kutilov

Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Slovenské celebrity
Premiéra Rómeo a Júlia: Marianna Ďurianová žiarila, Iveta Tkáčová ohúrila luxusným vzhľadom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda
Domáce
AKTUÁLNE Tragická ranná nehoda na východe: O život prišli dvaja ľudia! Na mieste zasahuje polícia
Hrozný nález v Nitre:
Domáce
Hrozný nález v Nitre: Na schodoch pred bytovkou našli mŕtve telo!
Nová éra digitálnych peňazí:
Domáce
Nová éra digitálnych peňazí: Európa chystá digitálne euro, zmení spôsob, ako platíme a sporíme
Ilustračné foto
Domáce
Prelomový verdikt Súdneho dvora EÚ: Slovensko zrejme bude musieť uznávať manželstvá rovnakého pohlavia

Ďalšie zo Zoznamu