Kormúthová sa túži vrátiť na obrazovky STVR: Padla už DOHODA?!

BRATISLAVA - Kristína Kormúthová zažila na druhom ročníku Beauty Ball Aleny Pallovej premiéru a svojim odvážny modelom vyrážala dych! Bývalá tvár televízie však upútala aj čímsi iným!
Tretí januárový piatok sa na Bratislavskom hrade konal druhý ročník prestížneho Beauty Ballu, ktorý si tento krát nenechala usjť ani bývalá moderátorka Kristína Kormúthová. Čo ju sem prilákalo? „Krásni ľudia, myšlienka podujatia a ja Alene držím palce vo všetkom. Viem, že čoho sa chytí, to je vždy dotiahnuté do dokonalosti,“ povedala Kormúthová. Alena Pallová je známa tým, že je pedant a potrpí si na detaily. Kristína naopak priznala, že ona to má nastavené úplne inak. „Priznám sa. Ja som skôr taký chaotik, že nechám všetko na poslednú chvíľu a na náhodu, ale vždy to nejako vyjde,“ zasmiala sa.
Veľký NÁVRAT do televízie?! Na obrazovkách STVR by sa mala znovu objaviť kontroverzná moderátorka
Kristína prišla na bál s kamarátom a nič viac za tým vraj hľadať nemáme. Single život exmoderátorke vyhovuje. „Ja si užívam slobodné obdobie a mám dobrý čas sama so sebou… pracovala som na tom, aby človek keď sa sám zobudí, bol spokojný, že som len ja a nikto iný. Teraz som tak spokojná, ako som už dlho nebola,“ priznala bez váhania. Či je Kormúthová rovnako ako so súkromím spokojná aj s pracovným životom, je otázne. Koncom roka sa povrávalo, že by sa mala znovu vrátiť na obrazovky verejnoprávnej televízie. Či sú už rokovania uzavreté a dohoda na stole, prezradila v rozhovore...
