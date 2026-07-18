Nemecko zvýšilo stupeň ohrozenia: Minister varuje pred možnými útokmi v krajine!

BERLÍN - Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v rozhovore pre nedeľňajšie vydanie denníka Die Welt varoval pred možnými útokmi na území krajiny. Oznámil, že pre bezpečnostnú situáciu zvýšil stupeň ohrozenia. Informuje agentúra Reuters.
„Na základe väčšieho množstva správ a získaných spravodajských informácií som sa rozhodol prehodnotiť stupeň ohrozenia z pôvodne stanovenej abstraktnej úrovne na úroveň vysokého rizika,“ povedal Dobrindt.
To podľa neho znamená, že v Nemecku treba neustále počítať s rizikom útokov, ktorých cieľom by sa mohli stať infraštruktúra, inštitúcie a aj jednotlivci. „Plány útokov proti našej krajine sú zjavné,“ zdôraznil spolkový minister.
Rezort vnútra podľa Reuters bezprostredne nereagoval na žiadosť o poskytnutie podrobností k vyjadreniam Dobrindta. Ten naznačil prehodnotenie úrovne hrozby už v júni, čo odôvodnil výrazne väčším počtom hlásení od domácich aj spojeneckých spravodajských služieb, konkrétnejšími prípadmi poškodenia a užšou spoluprácou špiónov v Nemecku aj v zahraničí, ktorí plánovali špionáž a sabotáž. Nemecké bezpečnostné zložky podľa Dobrindta nedávno zmarili bombový útok, ktorý naplánovali osoby zverbované zahraničnými tajnými službami.
Vláda spolkového kancelára Friedricha Merza avizovala, že plánuje počas tohto leta rozšíriť právomoci nemeckých spravodajských služieb a umožniť im v úzko vymedzených situáciách priamo zasiahnuť, a nie len zhromažďovať a analyzovať informácie. V niektorých prípadoch by mohli napríklad dostať oprávnenie vstúpiť a prehľadať príbytky, ak by polícia nebola schopná reagovať včas. Kabinet má o navrhnutom zákone rokovať 13. augusta.
V Nemecku došlo v posledných rokoch k viacerým útokom. V júni tohto roka odsúdili na doživotie 51-ročného muža pôvodom zo Saudskej Arábie, ktorý v roku 2024 prenajatým vozidlom vrazil do davu na vianočných trhoch v Magdeburgu, pričom zabil šesť ľudí a stovky ďalších zranil.
Vlani nemecký súd uznal sýrskeho občana za vinného z útoku nožom na festivale v Solingene v roku 2024, pri ktorom v mene teroristickej organizácie Islamský štát pripravil o život troch ľudí a desiatich zranil, pripomenula agentúra Reuters.