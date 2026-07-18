Nenávisť zašla priďaleko: Známej herečke vulgárne napadli autistickú dcéru! Je to krypel a dement...

PRAHA – Tak toto je poriadne cez čiaru! Česká herečka Mahulena Bočanová (59) je síce na kritiku na sociálnych sieťach zvyknutá, no tentoraz zostala v šoku. Neznáma žena si totiž nevzala na mušku len samotnú herečku, ale aj jej 25-ročnú dcéru Marinku, ktorá má poruchu autistického spektra.
Všetko odštartovalo nevinné video z chaty, v ktorom herečka opísala náročnú noc. Jej dcéra sa každých dvadsať minút budila a hľadala svoju obľúbenú plyšovú hračku, ktorú mal ukryť ich bulteriér Antonín. Bočanová priznala, že po prebdenej noci bola na psa nahnevaná. Práve to využila jedna zo sledujúcich, ktorá spustila nechutný slovný útok.
„Keď máš krypla decko, tak nemaj také plemeno psa! Chudák pes a ty sa hanbi, krava,“ napísala žene, ktorá sa už roky otvorene delí o život s dcérou s autizmom. Ani tým sa však neskončilo. Útočníčka pokračovala ďalšími urážkami a začala herečke radiť, aby sa dcére viac venovala. „Aby z nej bol aspoň trochu normálny človek, a nie dement,“ odkázala bez štipky empatie.
Vzápätí nasledovala ďalšia vlna vulgarizmov. „Tie tvoje ksichty, no zaslúžila by si poriadne nakopať! Najmä s tým dementným deckom, ty tupá pi**!“ stálo okrem iného v správach, ktoré Bočanová zverejnila na sociálnej sieti. Herečka sa napriek tomu do slovnej prestrelky nepustila. Namiesto hnevu reagovala prekvapivo pokojne a naznačila, že autorka nenávistných odkazov môže mať vážny problém. „Môžete tomu dievčaťu pomôcť? Myslím odbornú starostlivosť. Toto je už za hranicou zloby, hlúposti či závisti. Toto je naozaj vážny psychický stav, nebezpečný,“ odkázala svojim fanúšikom.
Mahulena Bočanová dlhodobo otvorene hovorí o živote s dcérou Marinkou aj o každodenných výzvach, ktoré prináša starostlivosť o človeka s poruchou autistického spektra. Urážky namierené priamo proti jej dcére však tentoraz nenechala bez odozvy. Zverejnením správ chcela podľa všetkého ukázať, kam až môže zájsť anonymná nenávisť na internete.
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