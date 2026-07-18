Nemecký politik končí po prevalení škandálu: S manželom využili to, proti čomu jeho strana bojuje!

BERLÍN - Predseda frakcie konzervatívnej únie CDU / CSU v Spolkovom sneme Jens Spahn sa rozhodol odstúpiť z funkcie. Novinárov o tom dnes informovali tlačové agentúry s odvolaním sa na jeho rezignačný list. Spahn tak urobil po tom, čo v stredu oznámil, že sa s manželom stali rodičmi, a to vďaka náhradnej matke v Spojených štátoch. V Nemecku je pritom náhradné materstvo zakázané, okrem iného kvôli odporu Spahnovej strany. Podľa kritikov politikov predviedol typickú ukážku dvojakého metra.
Šesťdesiatštyriročný Spahn je jedným z najvplyvnejších politikov Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorej predsedá kancelár Friedrich Merz. Poslancom je už od roku 2002, vo štvrtom kabinete kancelárky Angely Merkelovej bol ministrom zdravotníctva. V minulosti bol aj podpredsedom CDU. S novinárom Danielom Funkom sa oženil v roku 2017.
"V posledných niekoľkých dňoch som si uvedomil, že moje osobné šťastie - založiť rodinu s mojím manželom a stať sa otcom - je nezlučiteľné s mojím politickým úradom," citujú médiá z rezignačného listu.
V stredu Spahn oznámil, že sa s Funkom stali rodičmi. "Môj muž sa stal otcom a ja s ním," uviedol Spahn. "Georg je naším veľkým šťastím," dodal. Chlapec sa narodil v Spojených štátoch. Pri takzvanom náhradnom materstve matka odovzdá novorodenca zamýšľaným rodičom. Túto možnosť volia ľudia, ktorí si želajú z genetického hľadiska vlastné dieťa, ale nemôžu ho mať prirodzenou cestou ani pri využití asistovanej reprodukcie. Volia ho tiež často - aj keď zďaleka nie výlučne - homosexuálne páry.
V Nemecku je pritom náhradné materstvo zakázané. S praxou nesúhlasí okrem iného práve Spahnova CDU, ktorá tento týždeň potvrdila, že na zákaze trvá. "CDU má jasné stranícke uznesenie," povedala vo štvrtok hovorkyňa strany agentúre DPA. "Z pohľadu našej strany by mala súčasná právna úprava zostať tak, ako je," dodala. V uznesení februárového zjazdu strany stojí, že CDU na zákaze náhradného materstva trvá, "aby sa zabránilo zneužívaniu, vykorisťovaniu a zdravotným rizikám".
Predovšetkým na sociálnych sieťach sa na Spahna zniesla vlna kritiky. Podľa niektorých konzervatívny politik "káže vodu a pije víno". V minulosti sa totiž sám vyslovil proti legalizácii náhradného materstva.