MIMORIADNE Čelná zrážka dvoch autobusov: Hlásia veľa zranených! VIDEO Prvé zábery z miesta nehody

OLEKSOVICE - Dva autobusy s cestujúcimi sa zrazili dnes okolo 09:30 h pri Oleksoviciach na Znojemsku. Pri nehode sa zranilo 47 ľudí, z toho sedem má zranenia stredne ťažké a ťažké. Uviedla to hovorkyňa záchranárov.
"Autobus prichádzajúci od Brna na Znojmo vrazil do druhého autobusu, ktorý na hlavnú vchádzal z vedľajšej cesty. Dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna," uviedla policajná hovorkyňa Petra Hrůzová.
Cesta, ktorá je hlavnou spojnicou medzi Brnom a Znojmom, bola päť hodín uzavretá.
Záchranári nasadili aj vrtuľník
Hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová doplnila, že z pohľadu záchrannej služby ide o mimoriadnu udalosť druhého stupňa. Na mieste je 13 posádok, okrem iného aj veľkokapacitná sanitka a vrtuľník.
"Na mieste sme mali v starostlivosti 47 ľudí, z toho sedem ľudí utrpelo stredne ťažké a ťažké zranenia. Ďalších 25 ľudí sa zranilo ľahko, 15 osôb sme po kontrole stavu ponechali na mieste s poučením, aby vyhľadali v prípade potreby odbornú pomoc. Povolali sme aj niektoré posádky z voľna, aby nám na mieste pomohli. Zranených rozvážame do nemocníc v Brne a v Znojme," uviedla Bothová. Ľahké zranenie utrpelo aj jedno dieťa, ktorému záchranári pre lepšie zvládanie situácie poskytli plyšového psíka.
Autá prichádzajúce od Znojma museli uzavretý úsek obchádzať cez Borotice, Božice a Mackovice, autá od Brna schádzali z cesty na Mackovice. Uzávera trvala od 09:30 h približne do 14:30 h, keď špecializovaná firma odtiahla väčší z oboch autobusov. Do 16:00 h by mala prísť aj pre druhý havarovaný autobus. Po celý čas budú policajti na mieste riadiť dopravu kyvadlovo.