Nie je neskoro začať so zeleninou: Týchto 7 plodín môžete vysadiť ešte v júli a úrodu zozbierate na jeseň

LONDÝN - Mnohí záhradkári si myslia, že júl znamená koniec pestovateľskej sezóny. Odborníci však tvrdia opak. Práve teraz je ideálny čas na výsev viacerých druhov zeleniny, ktoré stihnú dozrieť ešte pred príchodom zimy. Niektorým dokonca chladnejšie jesenné počasie prospieva a zlepšuje ich chuť.
Ak ste si mysleli, že v polovici leta už na zeleninovej záhrade nie je čo vysievať, odborníci vás vyvedú z omylu. Podľa záhradníkov je júl druhým štartom pestovateľskej sezóny. Teplá pôda podporuje rýchle klíčenie a skracujúce sa dni vytvárajú ideálne podmienky pre plodiny určené na jesenný zber.
Repa
Červená repa patrí medzi najspoľahlivejšie druhy zeleniny na júlový výsev. Rastie pomerne rýchlo a prvú úrodu možno očakávať približne za osem až dvanásť týždňov. Výhodou je, že sa dajú využiť nielen korene, ale aj mladé listy, ktoré sú vhodné do šalátov. Odborníci odporúčajú udržiavať pôdu rovnomerne vlhkú, aby korene nepopraskali.
Mrkva
Aj keď sa mrkva tradične vysieva na jar, rýchlo rastúce odrody možno bez problémov siať aj počas júla. V teplej pôde semená klíčia rýchlejšie a neskorší výsev môže znížiť riziko napadnutia pochmúrkou mrkvovou. Dôležitá je pravidelná zálievka najmä počas klíčenia.
Vodnica
Vodnica patrí medzi zabudnuté druhy zeleniny, no podľa odborníkov si zaslúži návrat do záhrad. Dozrieva približne za šesť až osem týždňov a dobre znáša chladnejšie jesenné počasie. Konzumovať možno nielen koreň, ale aj mladé listy.
Mangold
Mangold je vhodný pre každého, kto chce zbierať úrodu priebežne. Listy možno odrezávať postupne počas celej sezóny a rastlina neustále vytvára nové. Je nenáročný na pestovanie a dobre znáša aj miernejšie jesenné ochladenie.
Pak choi
Ázijská kapusta pak choi nemá rada extrémne horúčavy, preto je koniec leta pre jej pestovanie ideálny. Rastie veľmi rýchlo a často je pripravená na zber už za štyri až šesť týždňov. Výborne sa hodí do šalátov aj ázijských jedál.
Reďkovky
Reďkovky patria medzi najrýchlejšie rastúce druhy zeleniny. Niektoré odrody dozrejú už za štyri týždne, preto ich možno vysievať opakovane počas celého leta. Odborníci odporúčajú vysievať ich po menších dávkach každé dva týždne, aby bola úroda priebežná.
Jarná cibuľka
Na júlový výsev je vhodná aj jarná cibuľka. Nevyžaduje veľa priestoru, dobre rastie aj vo vyvýšených záhonoch či nádobách a zber je možný ešte pred príchodom zimy alebo na začiatku nasledujúcej sezóny.
Podľa odborníkov je pri letnom pestovaní najdôležitejšia pravidelná zálievka, mulčovanie pôdy a dostatok priestoru medzi rastlinami. V horúcich dňoch môže mladým sadeniciam pomôcť aj ľahká tieniaca textília. Ak záhradkári využijú voľné miesta po už zozbieraných plodinách, môžu si predĺžiť sezónu o niekoľko mesiacov a čerstvú zeleninu zbierať až do neskorej jesene.