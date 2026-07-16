Fanúšikovia v smútku: Konvičková oznámila zdrvujúcu správu!

PRAHA - Markéta Konvičková si momentálne užíva chvíle plné slnka, oddychu a krásnych výhľadov na Francúzskej riviére. Jej fanúšikovia však po pohľade na najnovšie fotografie zažívajú poriadny šok. Za vysmiatymi zábermi sa totiž ukrýva rozhodnutie, ktoré mnohých zarmútilo.
Cannes, Nice či romantický Mougins – práve z týchto miest posiela speváčka svojim priaznivcom zábery, na ktorých žiari šťastím. Fanúšikovia jej okamžite zaplnili sociálne siete obdivnými komentármi. Chvália jej krásu, postavu aj energiu a viacerí sa zhodujú, že vyzerá ako hollywoodska hviezda.
No zatiaľ čo fotografie rozdávajú radosť, správa, ktorú Markéta oznámila, mnohých nepotešila. Obľúbená speváčka sa totiž rozhodla dať si od verejného života pauzu. Rok 2026 chce venovať predovšetkým sebe, svojej rodine a oddychu. A to znamená aj prestávku od hudby, ktorú jej fanúšikovia milujú.
„Rozhodla som sa v roku 2026 nefigurovať na verejnosti, v médiách, podcastoch. Mám aj spevácku pauzu,“ priznala pre Super.cz Markéta. Pre jej priaznivcov to bola rana. Mnohí dúfali, že ju čoskoro opäť uvidia na koncertných pódiách a budú si môcť vychutnať jej nezameniteľný hlas naživo. Návrat sa však zatiaľ odkladá.
Za jej rozhodnutím stojí aj náročné obdobie. Speváčka sa dlhodobo potýka so vzácnym onkologickým ochorením, a preto si chce dopriať čas, ktorý potrebuje. Fanúšikovia jej napriek smutnej správe posielajú množstvo podpory. Hoci si na jej veľký návrat ešte počkajú, teší ich aspoň to, že Markéta nestráca úsmev a ukazuje im krásne momenty zo svojho života.
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