BRUTÁLNA dopravná nehoda: Mercedes vrazil do motorky, dvoch ľudí vyhodilo do vzduchu!

SWANLEY – Na britských ostrovoch sa odohrala desivá dopravná nehoda. Vozidlo značky Mercedes nedalo prednosť motorkárovi s partnerkou a počas odbáčania na hlavnú cestu ich doslova zrámoval. Následne oboch vyhodilo do vzduchu a leteli priamo do premávky. Celý incident je zaznamenaný na videu.
Pred čerpacou stanicou vo Swanley na britských ostrovoch došlo k veľkej dopravnej nehode. Vodička čierneho Mercedesu Halle Bae Osborne-Hollandová (20), ktorá pracuje ako zdravotná sestra v zubnej ambulancii, vychádzala na hlavnú cestu London Road. Nevšimla si však, že vchádza priamo do jazdy motocyklu značky Honda, na ktorom sedeli dvaja ľudia. Píše o tom The Sun.
Nasledovala veľká zrážka. Motocykel odhodilo nabok a jazdca Christophera Collinsa (22) a jeho partnerku Rebeccu Goodovú (21) doslova vyhodilo do vzduchu. Na zábere je ešte vidieť, ako sa obaja vo vzduchu pretočia. Nehoda nemohla ostať bez povšimnutia.
Následky po nehode
Pár odhodilo na časť vozovky priamo do rušnej premávky. Rebecca skončila pod ďalším vozidlom. Náhodný okoloidúci jej pomohli sa odtiaľ vyslobodiť. Podľa viacerých svedkov mala po tele odreniny. Privolaní záchranári ju transportovali helikoptérou do nemocnice King's College Hospital.
Na nehodu si podľa svojich slov nepamätá. Utrpela zlomeninu stehennej kosti a niekoľko mesiacov musela mať sadru. Následne musela pre vymeškané prednášky an rok prerušiť štúdium na vysokej škole.
Jej partner Christopher neskôr opísal, že mal úplné okno. Zobudil sa až na silnú bolesť v chrbte a začal kričať o pomoc. Sanitka ho previezla do istej nemocnice. V jednej nohe sa mu spravila veľká krvná zrazenina a musel podstúpiť sériu troch operácií. Pracovať nemohol niekoľko mesiacov.
Takmer komický rozsudok
Prípad sa dostal na súd. Vodička Mercedesu Osborne-Hollandová dostala len ročný zákaz riadenia motorového vozidla. Rozhodol o tom súd v Medway po tom, ako si údajne nevšimla, že na hlavnej ceste sa blíži motorka. Nehoda sa odohrala v auguste minulého roku.
Prokurátorka jasne zdôraznila, že dvojica na motorke mohla byť už po smrti. "Z videozáznamu je zrejmé, že keď sa vodička Mercedesu pohla smerom z vedľajšej cesty, nespomalila, ani nezastavila, aby predišla zrážke. Vodičské skúšky spravila len pred dvomi rokmi a už jazdi na Mercedese. Jednou z obetí je študentka vysokej školy. Táto nehoda mala na jej život veľký vplyv."
Osborne-Hollandová sa na súde priznala k dvom bodom obžaloby, a síce, zo spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a z nedbanlivosti pri riadení vozidla. Okre ročného zákazu šoférovania motorového vozidla musí odpracovať 100 hodín neplatenej práce. Jej obhajca na súde uviedol, že vozidlo mala celý čas pod kontrolou a nejazdila nebezpečne. Motorku na hlavnej ceste si ale mala všimnúť.