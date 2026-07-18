Medvede spadli do studne, záchrana sa zmenila na DRÁMU! VIDEO Rozrušená šelma sa pustila do ľudí

JAGANNATHPUR - V indickej dedine sa záchrana dvoch medveďov zmenila na drámu. Jeden z nich po vytiahnutí zo studne sa v panike rozbehol na skupinu dedinčanov, ktorí ho práve zachránili. Našťastie nikto neutrpel zranenia.
V indickej dedine Jagannathpur v štáte Odisha sa odohrala dramatická záchranná akcia, ktorá sa skončila nečakaným útokom, píše web Need to Know. Skupina miestnych obyvateľov sa niekoľko hodín snažila vyslobodiť dvoch medveďov, ktorí spadli do otvorenej studne a márne bojovali o život vo vode. Po náročnom úsilí sa im podarilo obidve zvieratá vytiahnuť na povrch — no radosť trvala len okamih.
Krátko po tom, čo bol jeden z medveďov vytiahnutý zo studne, sa situácia zvrhla. Zjavne vystresované a dezorientované zviera sa prudko otočilo a rozbehlo sa priamo na skupinu dedinčanov, ktorí ho zachránili. Mobilné zábery zachytili moment, keď viac ako 130-kilogramový medveď vyrazil proti ľuďom, ktorí sa v panike rozutekali na všetky strany. Medveď následne zmizol v neďalekom lese. Napriek dramatickému útoku sa nikto nezranil.
Reakcia zvieraťa bola prirodzená, hovoria odborníci
Podľa odborníkov na voľne žijúce zvieratá je podobné správanie bežné. Zvieratá, ktoré sú uväznené, vystresované alebo dezorientované, môžu po oslobodení reagovať agresívne — nie zo zámeru ublížiť, ale z paniky, adrenalínu a strachu. Úrady preto vyzvali obyvateľov, aby podobné zásahy nechávali na profesionálov vybavených potrebnou technikou a skúsenosťami.
Incident prišiel len pár dní po tragédii v rovnakom štáte. Mladý muž bol smrteľne napadnutý medveďom pri pasení kôz. Podľa miestnych úradov išlo pravdepodobne o samicu, ktorá chránila mláďatá.