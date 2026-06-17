Z nevinnej Magdy z Dunaja poriadna dračica: VIDEO Herečka Monika Szabó rozpálila tanečný festival!

BRATISLAVA - Diváci ju poznajú ako nežnú a dobrosrdečnú Magdu Lepáčkovú zo seriálu Dunaj, k vašim službám. Cez víkend však herečka Monika Szabó ukázala svoju divokejšiu stránku a predviedla, že mimo kamier vie byť poriadnou dračicou.
Monika Szabó patrí medzi herečky, ktoré si diváci obľúbili najmä vďaka seriálu Dunaj, k vašim službám. V dobovom hite stvárňovala Magdu Lepáčkovú, jemnú a sympatickú ženu, ktorá si získala priazeň televízneho publika. Práve preto mnohých prekvapilo, keď herečka ukázala svoju úplne inú tvár.
Cez víkend sa totiž na sociálnej sieti pochválila videom, z ktorého bolo jasné, že si voľné chvíle užíva naplno. Monika stavila na výrazný čierny outfit, ktorý toho viac odhaľoval ako skrýval. Prsia mala zakryté len minimálne, celý look doplnila vysokými čiernymi čižmami a výraznými slnečnými okuliarmi. K videu pridala aj výstižný odkaz: „Máš len jeden život. Tak si ho poriadne uži! 🫶🏻 ..najmä s tými správnymi ľuďmi.“
Zo seriálovej Magdy tak nebolo takmer ani stopy. Herečka pôsobila sebavedomo, uvoľnene a bolo vidieť, že atmosféru si vychutnáva plnými dúškami. Tancovala, usmievala sa a fanúšikom dala nahliadnuť do svojho súkromia, ktoré býva inak pomerne striedme. Pod zverejneným videom sa okamžite začali kopiť pozitívne reakcie. Mnohí ocenili nielen jej outfit, ale aj energiu, ktorú vyžarovala.
Zdá sa, že Monika Szabó si po náročnom pracovnom období dopriala chvíľu pre seba. A hoci ju televízni diváci poznajú najmä ako nežnú Magdu, tentoraz ukázala, že v sebe skrýva aj poriadnu dračicu, ktorá sa rozhodne nebojí byť stredobodom pozornosti.
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