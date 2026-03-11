Monika Szabó po zdravotných komplikáciách: Takéto mám následky! VIDEO, z ktorého mrazí…

BRATISLAVA - Mladá, talentovaná a vždy usmiata herečka Monika Szabó zápasí ako levica. Rutinný zákrok, ktorý absolvovala kvôli nadmernému poteniu, sa totiž zmenil na boj s vlastným telom. Následky ochorenia ukázala vo videu, ktoré vháňa slzy do očí.
Rutinný zákrok sa zmenil na boj o zdravie! Pred pár týždňami išla Monika na botulotoxín do podpazušia. Nie kvôli estetike, ale kvôli hyperhidróze – nadmernému poteniu, ktorým herečka trpí. „Tento zákrok som absolvovala už niekoľkokrát bez problémov,“ vysvetlila. Tentoraz však po aplikácii 300 jednotiek nastali nezvyčajné príznaky: poklesnuté viečka, dvojité videnie, slabosť krku, problémy s prehĺtaním a rozprávaním, a postupne aj slabosť rúk a dýchania. „Pocit, že svaly proste nevládzu,“ priznala pred časom herečka.
Po hospitalizácii a množstve vyšetrení prišla šokujúca diagnóza – iatrogénny botulizmus. Monika je pritom len 114. zaznamenaným prípadom na svete! Jedna zo sledovateliek na Instagrame sa herečky spýtala, či má bolesti. „Našťastie žiadne,“ odpísala, no stále bojuje s následkami ochorenia. Tie zachytáva video, ktoré zverejnila na svojom Instagrame. „Chcela som vajíčka na raňajky," napísala k nemu Szabó, ktorá stojí pri otvorenej chladničke a snaží sa dostať do najvyššieho poschodia, aby si ich vybrala. Ruky ju ale neposlúchajú a každý pohyb je bojom. Po niekoľkých desiatkach sekúnd sa jej konečne podarí vajíčka vybrať.
Monika však napriek všetkému ukazuje obrovskú silu a optimizmus. „Regenerácia nervov potrebuje čas, ale som vďačná, že viem, čo sa stalo a že nemám trvalé následky,“ povedala. Fanúšikovia jej posielajú množstvo povzbudzujúcich slov a priania skorého zotavenia.
