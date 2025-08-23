Sobota23. august 2025, meniny má Filip, zajtra Bartolomej

Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry

Módna prehliadka Michaela Kováčika. Na snímke Monika Szabó Zobraziť galériu (17)
Módna prehliadka Michaela Kováčika. Na snímke Monika Szabó (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Odvážna, sebavedomá a krásna! Herečka Monika Szabó nedávno rozpálila Instagram fotkou, ktorá rozhodne nepatrí do šuflíka. A hoci išlo o poriadne odvážny záber, nešlo o žiadnu lacnú provokáciu. Kto ju k tomu posmelil a čo na to jej najbližší?

„Fotila som s dvomi fotografmi, veľmi šikovnými. Prvý sa volá Michal Hudec, s ním som fotila už keď som bola tehotná. Moja požiadavka bola nefotiť také prvoplánové tehotenské fotky a vedela som, že on je typ umelca, ktorý to zachytí úplne najkrajšie,“ prezradila Monika otvorene. A práve on bol aj prvý, pred ktorým šla herečka úplne donaha! S Michalom sa dohodli, že keď porodí a dá sa dokopy, nafotia aj ďalšiu sériu fotiek. Medzitým však prišiel covid, druhé bábätko, život… 

Monika Szabó na móle v PIKANTNOM kúsku: Okamžitá SMS od manžela! Fíha Prečítajte si tiež

Monika Szabó na móle v PIKANTNOM kúsku: Okamžitá SMS od manžela! Fíha
No napokon ten správny moment predsa len prišiel. „Ja sa z výsledku veľmi teším. Pre mňa je to vlastne umelecké dielo, fotí to profesionál a je to veľmi estetické. Nie je to ničím vulgárne a dokonca nemám k tomu ani jeden zlý komentár,“ neskrýva nadšenie Monika, ktorej nahota problém nerobí. Potvrdzujú to aj ďalšie sexi fotky, ktoré Monika nafotila s fotografkou Ninou Malchárkovou. „Pre mňa je nahota vec estetiky, ak je pekne spravená... Ja som dokonca už bola nahá v jednom filme, ktorý som točila v Čechách a hovorím si – aký je rozdiel v tom, či sa vyzlečiem pred kamerou alebo pred fotografom?“ zamýšľa sa s úsmevom. Otázkou je, čo na takéto zábery hovorí jej manžel a či si Moniku chodieva "strážiť" na fotenia... A čerešnička na záver? Fotky videli aj jej deti! Takáto bola ich reakcia...

Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! A čo na to manžel a dcéry (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: FotkyNahotaMonika Szabó
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Vladimír Kobielsky
Veľký deň herca Vlada Kobielskeho, dočkal sa: SŤAHOVANIE! Aha na tú krásu
Domáci prominenti
Maroš Kramár s dcérou
Kramár ukázal ženu, rozkošnú dcérku (1) a... Jeho rodina sa rozrástla o ĎALŠIE dieťa!
Domáci prominenti
Silvia Kucherenko
Silvia Kucherenko pridala sexi fotku v plavkách, strhla sa lavína: Sila, čo nasledovalo!
Domáci prominenti
Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Tvár a telo sú pre ňu pracovný nástroj: Krásna Monika Szabó tento TLAK nezvláda! Rozhodla sa...
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hudákov najstarší syn je úplná kópia otca: Na natáčaní všetkým padli sánky!
Hudákov najstarší syn je úplná kópia otca: Na natáčaní všetkým padli sánky!
Prominenti
Ak by bol život mestom, bol by Madridom
Ak by bol život mestom, bol by Madridom
Cestovanie
Čo Daniel Žulčák dlho tajil, NEUTAJIL: Toto je jeho vyvolená! A pred pár dňami už aj PORODILA
Čo Daniel Žulčák dlho tajil, NEUTAJIL: Toto je jeho vyvolená! A pred pár dňami už aj PORODILA
Prominenti

Domáce správy

Slovensko, krajina politických strán:
Slovensko, krajina politických strán: Desiatky už existujú, stovka je v likvidácii, ďalšie chcú vzniknúť! Ktoré to sú?
Domáce
Protestujúci pred Úradom vlády
Živá reťaz, skandovanie, odpor: Proti baterkárni v Šuranoch sa postavili obyvatelia! Do ulíc vyšli stovky
Domáce
Vážna dopravná nehoda na
Vážna dopravná nehoda na Pezinskej Babe: Motocyklista zranený po zrážke s autom
Domáce
DRÁMA v MESTE: Žena sa vyhrážala zbraňou, zasahovala polícia! Dôvod je ŠOKOJÚCI
DRÁMA v MESTE: Žena sa vyhrážala zbraňou, zasahovala polícia! Dôvod je ŠOKOJÚCI
Piešťany

Zahraničné

Portugalsko sužujú lesné požiare
Lesné požiare v Portugalsku: Hasič zahynul pri zásahu, vyhorelo už 278-tisíc hektárov
Zahraničné
Referendum o obnovení jadrovej
Referendum o obnovení jadrovej elektrárne na Taiwane: Nízka účasť zmarila plány
Zahraničné
Ilustračná foto.
Irán chce pomoc Bieloruska pri obnove vojenského zariadenia, ktoré bolo poškodené počas júnovej vojny s Izraelom
Zahraničné
Taxikár zbadal na chodníku
Šokujúci prípad z Chorvátska: Taxikár si za 1,5-kilometrovú jazdu vyúčtoval astronomickú sumu! Vyhováral sa na omyl
Ekonomika

Prominenti

Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Katy Perry
Katy Perry po ROZCHODE viditeľne schudla: Aha, ukázala postavičku v PLAVKÁCH!
Zahraniční prominenti
Ben Cristovao mal vážnu
Ben Cristovao má KRÁSNU SESTRU: Ako komička prerazila v Amerike, dobyť chce aj český svet!
Domáci prominenti
Hudákov najstarší syn je
Hudákov najstarší syn je úplná kópia otca: Na natáčaní všetkým padli sánky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Máte v peňaženke túto
Máte v peňaženke túto jednoeurovú mincu? Jej hodnota je závratných 650 eur! Vzácnou ju robí malý detail
Zaujímavosti
Cez priesmyk smrti až
Cez priesmyk smrti až k pastierom na konci sveta: Gruzínsko je ako návrat v čase
dromedar.sk
KVÍZ, z ktorého má
KVÍZ, z ktorého má každý hrôzu: Viete, kde sa píše i a ypsilon? Dokážte, že ste gramatický expert
Zaujímavosti
Experti varujú: Nosenie tejto
Experti varujú: Nosenie tejto VECI zvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín
Zaujímavosti

Dobré správy

Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Obľúbená banka zavádza dôležité zmeny: Ako to ovplyvní klientov? (prehľad)
Obľúbená banka zavádza dôležité zmeny: Ako to ovplyvní klientov? (prehľad)
Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Risk alebo zisk? Zistite, ako sa vyznáte v peniazoch! (kvíz)
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Letecká linka Bratislava - Košice bude realitou: Ráž prezradil ceny leteniek!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!
Slovensko hrozí žalobou EÚ: Chceme kompenzácie za ruský plyn!

Šport

Sen o trofeji sa pre Rebeccu Šramkovú rozplynul: Nepríjemné rozhodnutie s českou kolegyňou
Sen o trofeji sa pre Rebeccu Šramkovú rozplynul: Nepríjemné rozhodnutie s českou kolegyňou
WTA
Jeho kariéru poznačilo obrovské nešťastie: Zomrela športová legenda (†84)
Jeho kariéru poznačilo obrovské nešťastie: Zomrela športová legenda (†84)
Ostatné
HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica: Online z derby prípravného zápasu
HKM Zvolen - HC MONACObet Banská Bystrica: Online z derby prípravného zápasu
Tipsport liga
Šokujúce výsledky tímov, ktoré vyradili Spartak Trnava: Totálny debakel a facka pre Turkov
Šokujúce výsledky tímov, ktoré vyradili Spartak Trnava: Totálny debakel a facka pre Turkov
Konferenčná liga

Auto-moto

Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Uzávera železničného priecestia vo Fiľakove ovplyvní aj autobusové spoje
Doprava
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Aston Martin predstavuje Thrillseeker Collection - trio inšpirované slnkom a oceánom
Novinky

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Ako napísať životopis, ktorý prejde aj cez robotický screening
Ako napísať životopis, ktorý prejde aj cez robotický screening
CV a motivačný list
Ako si zapamätať mená nových kolegov? Pomáhajú tieto 3 triky z kognitívnej psychológie
Ako si zapamätať mená nových kolegov? Pomáhajú tieto 3 triky z kognitívnej psychológie
Vzťahy na pracovisku
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Výborný kysnutý koláč s čerstvými slivkami a posýpkou, ktorý bude mäkký aj po troch dňoch.
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Francúzske rezne so zemiakovou kašou
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Akú múku na langoše, keď ich nechcete hutné, ale nadýchané
Rady a tipy
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Domáci kebab: Aké korenie na neho použiť, aby mal tú pravú chuť?
Rady a tipy

Technológie

Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Vedci z sú na stope univerzálneho antivirotika. Pomôže v budúcich pandémiách?
Veda a výskum
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
Bankový trojan Anatsa sa znova šíri cez Google Play. Útočí aj na banky Slovákov a môže ti vybieliť účet
Bezpečnosť
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
AI prehliadače sú pohromou. Naleteli tým najhlúpejším podvodom. Takto ľahko môžu ohroziť tvoje súkromie a peniaze
Bezpečnosť
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Pozri sa, ako môžeš zistiť, čo všetko o tebe Google vie a aké dáta o tebe uchováva
Bezpečnosť

Bývanie

Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Namažú pánty, vyčistia kov, zjemnia látku. 6 kozmetických produktov, ktoré majú geniálne využitie v domácnosti!
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Po roku a pol prác sa dočkali. Na pozemku rodičov postavili domček, stál ich 204 000 eur
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Tieto rastliny v lete ostrihajte, odvďačia sa zdravím a dobrým rastom. Niektoré môžu zakvitnúť i druhý raz za sezónu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu
Takáto dovolenka sa musí opúšťať ťažko! Letný dom postavili pre perfektný relax, súkromie tu má prioritu

Pre kutilov

9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
9 vecí, ktoré by ste nemali nikdy dávať do umývačky riadu
Údržba a opravy
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Robotická alebo benzínová? Zistite, ktorá kosačka sa pre váš trávnik hodí viac
Náradie
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Ako sa zbaviť pýru na záhrade – účinné spôsoby, ktoré naozaj fungujú
Záhrada
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Chcete sa odlíšiť od susedov? Tieto neopozerané okrasné dreviny na seba okamžite strhnú pozornosť
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop priateľstiev: Koho si pustiť k srdcu a koho držať ďalej?
Partnerské vzťahy
Horoskop priateľstiev: Koho si pustiť k srdcu a koho držať ďalej?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slovensko, krajina politických strán:
Domáce
Slovensko, krajina politických strán: Desiatky už existujú, stovka je v likvidácii, ďalšie chcú vzniknúť! Ktoré to sú?
Protestujúci pred Úradom vlády
Domáce
Živá reťaz, skandovanie, odpor: Proti baterkárni v Šuranoch sa postavili obyvatelia! Do ulíc vyšli stovky
Obrovské podvody na Slovákov:
Domáce
Obrovské podvody na Slovákov: Telefonáty z rakúskych a českých čísel, aj falošní kontrolóri! Nedajte sa nachytať
Taxikár zbadal na chodníku
Ekonomika
Šokujúci prípad z Chorvátska: Taxikár si za 1,5-kilometrovú jazdu vyúčtoval astronomickú sumu! Vyhováral sa na omyl

Ďalšie zo Zoznamu