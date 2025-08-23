Monika Szabó sa bráni: Prečo som nafotila ÚPLNE NAHÉ fotky! Čo na to manžel a dcéry

BRATISLAVA - Odvážna, sebavedomá a krásna! Herečka Monika Szabó nedávno rozpálila Instagram fotkou, ktorá rozhodne nepatrí do šuflíka. A hoci išlo o poriadne odvážny záber, nešlo o žiadnu lacnú provokáciu. Kto ju k tomu posmelil a čo na to jej najbližší?
„Fotila som s dvomi fotografmi, veľmi šikovnými. Prvý sa volá Michal Hudec, s ním som fotila už keď som bola tehotná. Moja požiadavka bola nefotiť také prvoplánové tehotenské fotky a vedela som, že on je typ umelca, ktorý to zachytí úplne najkrajšie,“ prezradila Monika otvorene. A práve on bol aj prvý, pred ktorým šla herečka úplne donaha! S Michalom sa dohodli, že keď porodí a dá sa dokopy, nafotia aj ďalšiu sériu fotiek. Medzitým však prišiel covid, druhé bábätko, život…sexi fotky, ktoré Monika nafotila s fotografkou Ninou Malchárkovou. „Pre mňa je nahota vec estetiky, ak je pekne spravená... Ja som dokonca už bola nahá v jednom filme, ktorý som točila v Čechách a hovorím si – aký je rozdiel v tom, či sa vyzlečiem pred kamerou alebo pred fotografom?“ zamýšľa sa s úsmevom. Otázkou je, čo na takéto zábery hovorí jej manžel a či si Moniku chodieva "strážiť" na fotenia... A čerešnička na záver? Fotky videli aj jej deti! Takáto bola ich reakcia...
