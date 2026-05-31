Monika Szabó po zdravotných problémoch: Takto zatočila s ťažkosťami, ktoré ju trápili!

BRATISLAVA - Monika Szabó sa po vážnych zdravotných komplikáciách spôsobených mimoriadne vzácnym iatrogénnym botulizmom musela vzdať jednej z najúčinnejších metód boja proti nadmernému poteniu. Keďže botulotoxín už pre ňu neprichádza do úvahy, rozhodla sa vyskúšať alternatívne riešenie.
Moniku Szabó pred pár mesiacmi nečakane odstavili zdravotné problémy. Nikto najprv nevedel, čo jej je, až sa nakoniec zistilo, že má iatrogénny botulizmus. Monika je pritom len 114. zaznamenaným prípadom na svete! Je to naozaj raritná diagnóza, ktorá sa prejavila po aplikácii botulotoxínu do podpazušia.
Monika totiž trpí hyperhidrózou – nadmerným potením. Keďže si teraz nemôže dávať aplikovať látku do tela, rozhodla sa hľadať alternatívy. Jednou z nich je iontoforéza, ktorá pomáha pri nadmernom potení rúk, nôh alebo podpazušia pomocou jemných elektrických impulzov vo vode. Ako Monika ukázala na sociálnych sieťach, nohy alebo ruky sa vložia do vaničiek s vodou, cez ktoré prechádza slabý prúd.
Procedúra je väčšinou bezbolestná, človek môže cítiť len jemné mravčenie. Jedno sedenie trvá približne 20 minút. Na začiatku sa odporúča absolvovať procedúru 3- až 4-krát týždenne počas 2 až 4 týždňov, neskôr už stačia udržiavacie sedenia podľa potreby. Monika priznala, že prvé príznaky zlepšenia začala pociťovať približne po týždni.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%