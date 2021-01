Známa Slovenka naložila Jane Jurčenko: Namiesto svadobných šiat katastrofa... Návrhárka vracia úder!

BRATISLAVA - Len včera sme na Topkách písali o tom, že na povrch vyšlo prísne strážené tajomstvo známej Slovenky. O Martine Grešovej, ktorá v roku 2012 získala v súťaži Miss Universe titul prvej vicemiss, sa v poslednom období hovorí najmä kvôli vzťahom so známymi mužmi. Len málokto však vedel, že sa mala vydávať, no svadbu mesiac pred termínom zrušila...

Do povedomia širokej verejnosti sa dostala vďaka vzťahu s futbalistom Róbertom Vittekom, či neskorším románikom s talianskym šéfkuchárom Andreom Enom, aktuálne tvorí pár so známym fotografom Palom Bobekom. Už nejaký čas sa však prezentuje aj ako módna návrhárka. No a jej vyjadrenie k tomu, ako túto kariéru začala, spustilo hotovú lavínu.

Martina Grešová označila šaty od Jany Jurčenko ako katastrofu. Zdroj: Instagram M.G.

Keď sa jej fanúšikovia na Instagrame spýtali, ako sa dostala k návrhárstvu, vyšlo najavo, že Martina svojho času plánovala svadbu, ktorú zrušila, pretože zistila, že jej vyvolený jej klamal. Okrem toho však uviedla, že svadobné časy riešila s vychytenou slovenskou návrhárkou a skončilo to katastrofálne. To bolo vraj dôvodom, prečo sa na túto dráhu vybrala ona sama.

„Keď mi jedna nemenovaná (jedna z top návrhárok na SK, ktorá každoročne predvádza aj na BMD), šila svadobné šaty... A bola to taká katastrofa, že som si povedala, že toto zvládnem aj ja! Na kolene, sama, bez stroja,“ vyjadrila sa Grešová. No a onedlho po zverejnení nášho článku sa ozvala aj "nemenovaná návrhárka", ktorej sa toto vyjadrenie poriadne dotklo.

Jana Jurčenko je autorkou mnohých skvostných modelov. Jej prehliadka vždy patrí k vrcholom Bratislavských módnych dní. Zdroj: Jan Zemiar

Šaty od Jurčenko často nosí aj najstaršia dcéra Borisa Kollára. Zdroj: Instagram B.K.

A nejde o nikoho iného ako o Janu Jurčenko, ktorá patrí medzi našu dizajnérsku špičku. Šaty od tejto návrhárky sú snom nejednej Slovenky či Češky, talentovaná umelkyňa pravidelne predvádza aj na Bratislavských módnych dňoch a jej luxusné a prepracované kolekcie doslova vyrážajú dych. Niet divu, že oblieka tie najznámejšie mená slovenského šoubiznisu.

Mnohých preto prekvapilo, že Martina šaty od Jurčenko označila za katastrofu. A v šoku zostala aj ona samotná. „Rovno mi ZODVIHLO OBOČIE. Čestne sa priznávam, že tá známa módna návrhárka, ktorá je spomínaná, som JA. Veľmi ma prekvapuje po XY rokoch táto informácia, pretože Martina prejavovala vášnivé nadšenie zo šiat, aj keď sme sa dopracovali len k prvej skúške,” napísala šokovaná návrhárka a niet divu, keďže podľa jej slov bola Grešová zo vznikajúcej róby nadšená.

Jana Jurčenko Zdroj: Facebook J.J

„Myslím si, že je veľmi trúfalé hodnotiť výsledok šiat, ak sú šaty v počiatočnej fáze. Ale to naozaj môže len "NÁVRHÁR AMATÉR". Kľudne si s módnou návrhárkou Martinkou Grešovou dám súboj, kto dokáže zhotoviť hodnotnejšie svadobné šaty na kolene bez šijacieho stroja,” vyzvala Grešovú. Sklamanie jednej z TOP slovenských návrhárok má však ešte jeden dôvod.

A ten je o čosi osobnejší. Okrem toho, že bývalá misska nikdy nedala najavo svoju nespokojnosť a namiesto toho ju po rokoch verejne zhodila na sociálnej sieti, pred Jurčenko sa tvárila, že sú kamarátky. „Čo ma nemilo prekvapuje ešte viac, že pri osobnom stretnutí sme zakaždým vo fáze "kamarátky" a rodáčky z jedného mesta,” dodala sklamaná dizajnérka, ktorá sa navrhovaním famóznych modelov živí už dlhé roky.