Odysea mu dala zabrať: Matt Damon vychudol na kosť, zažil najťažšie chvíle v kariére!

LOS ANGELES - Ak si myslíte, že Christopher Nolan po oscarovom Oppenheimeri už nemal kam rásť, pripravte sa na poriadny šok. Jeho nový veľkofilm The Odyssey patrí medzi najočakávanejšie premiéry roka a prvé ohlasy hovoria o monumentálnom filmovom zážitku, aký kiná nezažili celé roky.
Príbeh filmu The Odyssey vychádza z legendárneho Homérovho eposu. Sleduje kráľa Odysea, ktorý sa po Trójskej vojne vydáva na nebezpečnú cestu domov na ostrov Ithaka. Čakajú ho bohovia, bájne príšery, Kyklop Polyfémos, Sirény aj zvodná Kalypsó. Doma medzitým verná Penelopa bojuje o kráľovstvo a ich syn Telemachos pátra po otcovi. Nolan opäť stavil na hviezdne obsadenie.
Matta Damona uvidíme ako Odysea, Anne Hathaway stvárňuje Penelopu, Tom Holland hrá Telemacha, Zendaya sa objaví ako bohyňa Aténa a Robert Pattinson ako nebezpečný Antinoos. Vo filme nechýbajú ani Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal či Samantha Morton.
Film vznikal neuveriteľných 91 dní v šiestich krajinách – od Grécka cez Taliansko, Maroko, Island až po Škótsko. Nolan odmietol digitálne kulisy a väčšinu scén natáčal priamo na mori a v reálnych historických lokalitách. Navyše ide o vôbec prvý celovečerný film kompletne nakrútený IMAX kamerami novej generácie.
Rozpočet filmu sa vyšplhal približne na 250 miliónov dolárov, čím prekonal všetky doterajšie režisérove projekty vrátane The Dark Knight Rises či Oppenheimer. Produkcia spotrebovala viac ako dva milióny stôp filmového materiálu. Je to rekordné množstvo klasického filmového pásu, čo z filmu robí jeden z najväčších analógových projektov v histórii Hollywoodu. Natáčalo sa na miestach spájaných so skutočnou Odysseou.
Matt Damon priznal, že úloha Odysea bola fyzicky aj psychicky najnáročnejšou v celej jeho kariére. Kvôli postave absolvoval náročný tréning, zmenil životosprávu, schudol na hmotnosť zo strednej školy a celé týždne trávil na rozbúrenom mori. Zaujímavosťou je aj to, že maskéri museli počas nakrúcania pravidelne zakrývať jeho tetovania, ktoré sa do antického sveta jednoducho nehodili.
O romantické zákulisie tiež nebola núdza. Tom Holland prezradil, že práve on oznámil Zendayi, že Christopher Nolan ju chce obsadiť do úlohy Atény. Herečka vraj zostala v absolútnom šoku a ponuku prijala takmer okamžite. Svetová premiéra filmu prebehla začiatkom júla v Londýne, kde si snímka vyslúžila nadšené reakcie kritikov. Do kín po celom svete vstupuje v polovici júla, pričom na Slovensku štartuje 16. júla 2026. Odborníci odhadujú, že práve film The Odyssey môže byť najväčším kinohitom roka a vážnym kandidátom na budúcoročných Oscarov.