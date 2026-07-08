Útoky medveďov na Slovensku spustili debatu v Poľsku: Poľovníci a politici tlačia na ich odstrel

VARŠAVA - Útoky medveďov na ľudí na Slovensku a v Slovinsku prispeli v Poľsku k výraznejšej debate o regulácii populácie veľkých šeliem a možnostiach ich odstrelu. Vyplýva to z analýzy poľského štátneho Výskumného a akademického počítačového centra (NASK). Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.
Podľa analytičky NASK Katarzyny Lipkovej sa zvýšená intenzita diskusie o medveďoch v roku 2025 vo veľkej miere spájala s prípadmi útokov na ľudí na Slovensku a v Slovinsku. „Prípady vyvolali debatu o odstrele medveďov, ktorá bola široko komentovaná na sociálnych sieťach aj v Poľsku,“ uviedla. Analýza NASK upozornila, že v poľskom informačnom priestore sa v rokoch 2024 až 2026 šírilo vykresľovanie medveďa hnedého a vlka dravého ako bezprostrednej hrozby pre človeka. Podľa centra mohli byť súčasťou snáh poľovníkov získať podporu verejnosti pre znižovanie populácie chránených druhov, ako aj politikov o budovanie vlastnej popularity.
Lipková pripomenula, že po diskusiách vyvolaných udalosťami v zahraničí sa pozornosť sústredila aj na situáciu v poľských Bieščadoch, ktoré hraničia so slovenskými Poloninami. V júli minulého roka tam úrady povolili odstrel troch problémových medveďov v obci Cisna v prípade ohrozenia života. Po protestoch ochranárov a aktivistov, podľa ktorých sa dá útokom predchádzať aj inými spôsobmi, však bolo povolenie neskôr zrušené.
Odborníci oslovení agentúrou PAP varovali pred zneužívaním jednotlivých incidentov na politické účely. Podľa nich sa tragické alebo konfliktné strety ľudí s divými zvieratami často stávajú argumentom v prospech odstrelu, ktorý však neodstraňuje jeho príčiny a rieši problém len dočasne.