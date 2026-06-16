Po ďalšom dieťati Kollára prekvapivé priznanie! Vizváryová žiari šťastím: Slová o novom mužovi...

BRATISLAVA - Len pred niekoľkými dňami vyšlo najavo, že Boris Kollár má ďalšie dieťa. A hoci by sa mohlo zdať, že podobná informácia jeho bývalou partnerkou poriadne zamáva, Laura Vizváryová vysiela úplne iný odkaz.
Laura si momentálne užíva dovolenku a so svojimi sledovateľmi sa rozhodla podeliť aj o niečo viac zo svojho súkromia. Na Instagrame spustila obľúbené Q&A, v ktorom odpovedala na otázky fanúšikov. A tie sa tentoraz netýkali len cestovania či každodenného života. Jeden zo sledovateľov si totiž všimol zmenu, ktorú v poslednom období registrujú viacerí. „Konečne vyzeráš byť šťastnejšia,“ napísal jej.
Laura neváhala ani sekundu. „Áno, aj som, veľmi!“ odpovedala. Práve táto reakcia okamžite vyvolala ďalšie otázky. Mnohí si totiž všimli, že bývalá partnerka Borisa Kollára v posledných týždňoch doslova žiari. A tak prišla otázka, ktorá zaujímala azda každého. „Máš niekoho?“ Laura však zostala tajomná. „To, či niekoho mám alebo nie, si nechám určite pre seba,“ odpovedala.
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Tým však špekulácie neskončili, práve naopak. „Vyzeráte, že máte nového priateľa,“ odkázal jej ďalší sledovateľ. Aj tentoraz sa odpovedi nevyhla, no zároveň nič konkrétne nepotvrdila. „To znamená, že vyzerám šťastne. A to aj som!“ Len pred niekoľkými dňami pritom vyšlo najavo, že Boris Kollár má ďalšie dieťa. Keďže sa s Laurou Vizváryovou rozišli vo februári a dieťa sa narodilo v júni, je zrejmé, že bolo splodené ešte v čase, keď politik tvoril pár práve s Laurou.
Aj preto sa natíska otázka, či za jej dobrou náladou stojí nová láska, alebo ide o spôsob, ako dať najavo, že ju odhalenia z minulosti nijako nezasiahli. Faktom totiž je, že na otázky o novom mužovi odpovedala veľmi opatrne, no zároveň ich ani raz jednoznačne nevyvrátila.
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