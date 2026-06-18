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Plačkovú čakalo veľké prekvapenie: FOTO Od Kollárovej ex dostala poriadne drahý darček!

Laura Vizváryová Zobraziť galériu (26)
Laura Vizváryová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/db © Zoznam/db

BRATISLAVA - Zuzana Plačková mala dôvod na úsmev. O príjemné prekvapenie sa postarala Laura Vizváryová, bývalá partnerka Borisa Kollára, ktorá jej venovala luxusný darček. Dvojica si je blízka už dlhší čas a zdá sa, že ich priateľstvo neoslabil ani Laurin rozchod s Kollárom.

Zuzana Plačková a Laura Vizváryová patria medzi ženy, ktoré si k sebe našli cestu už predčasom. Počas ich priateľstva ich bolo možné vídať nielen na spoločenských akciách, ale aj na viacerých dovolenkách. Nechýbali spoločné pobyty v Dubaji, luxusné večere či pravidelné stretnutia, o ktoré sa neraz podelili aj so svojimi fanúšikmi. Hoci sa Laura medzičasom stroskotal vzťah s Borisom Kollárom, na jej vzťahu s Plačkovou sa nič nezmenilo.

Dôkazom ich blízkeho priateľstva je aj najnovšie gesto, ktorým Laura svoju kamarátku prekvapila. Plačková sa totiž pochválila luxusným darčekom, ktorý jej venovala práve Kollárova ex. Reč je o dizajnérskej kabelke luxusnej značky, po ktorej túži nejedna milovníčka módy. Nejde pritom o lacnú záležitosť. Cena podobného modelu sa pohybuje na úrovni takmer 900 eur, čo z darčeka robí skutočne exkluzívny kúsok. Zuzana z neho neskrývala nadšenie a bolo jasné, že ju pozornosť od blízkej kamarátky úprimne potešila. „Máš takú?“ spýtala sa Laura. Influencerka jej bez váhania odpovedala: „Nie, nemám.“ 

Zuzana Plačková dostala luxusnú kabelku od Laury Vizváryovej.
Zobraziť galériu (26)
Zuzana Plačková dostala luxusnú kabelku od Laury Vizváryovej.  (Zdroj: Instagram )

Plačková aj Vizváryová sú známe tým, že si potrpia na luxusný životný štýl, cestovanie a značkové módne doplnky. Najnovší darček, ktorý bol venovaný ako narodeninový, nakoľko Zuzana už túto sobotu oslavuje 34 rokov, tak dokonale zapadol do ich sveta. Zároveň však ukázal aj to, že medzi oboma ženami existuje silné priateľské puto, ktoré pretrvalo napriek zmenám v ich súkromných životoch. Zdá sa, že Laura a Zuzana sú si aj naďalej veľmi blízke a pravidelne si stoja po boku. Luxusná kabelka tak nebola len drahým módnym kúskom, ale aj dôkazom, že ich priateľstvo funguje rovnako dobre ako v časoch, keď spolu trávili dovolenky pod dubajským slnkom.

Viac o téme: Zuzana PlačkováLaura Vizváryová
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