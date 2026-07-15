Po Kollárovi ďalší boháč? Vizváryová má latku nastavenú vysoko: Začal lov na úspešných

BRATISLAVA - Laura Vizváryová, bývalá partnerka Borisa Kollára a mama jeho syna Abnera, prekvapila sebavedomým vyjadrením o svojej budúcnosti. Otvorene priznala, že aj muž, ktorý raz získa jej srdce, bude podľa nej rovnako úspešný ako jej slávny ex.
Laura Vizváryová a Boris Kollár tvorili pár niekoľko rokov a počas ich vzťahu sa im narodil syn Abner. Hoci sa ich cesty začiatkom tohto roka rozišli, dodnes spolu vychádzajú korektne a spája ich spoločná starostlivosť o syna, ktorý počas druhého júlového víkendu oslávil tri roky. Vizváryová sa navyše nikdy netajila tým, že s multioteckom dokáže komunikovať bez zbytočných konfliktov. Počas vzťahu nechýbali ani časté cesty do zahraničia. Dvojica pravidelne trávila dovolenky v luxusných destináciách, medzi ktoré patril aj Dubaj, kam sa vracali viackrát do roka. Vizváryová tak mala možnosť spoznať život po boku jedného z najbohatších slovenských podnikateľov.
Zdá sa však, že po boku úspešného muža si zvykla na určitý životný štandard. Aspoň tomu nasvedčujú jej slová, v ktorých naznačila, že ani pri výbere budúceho partnera neplánuje robiť kompromisy. Vyzerá to teda tak, že latka po Borisovi Kollárovi zostala poriadne vysoko.
„Nie každá mamička má také šťastie ako ja... Ja mám rodinu, podnikám a mám veľmi úspešného ex priateľa... áno! A verte mi... že aj môj budúci muž bude tak isto úspešný... prečo by aj nebol...? Veď som úspešná aj ja sama...,“ odkázala jednej mamičke v komentári na sociálnej sieti. Či už išlo len o sebavedomú reakciu, alebo tým Laura naznačila, akého muža by si vedela predstaviť po svojom boku, vie iba ona sama.
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