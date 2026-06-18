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Nenávidená Tereza z Dunaja odhalila seriálové tajomstvo: Oklamala aj svojich kolegov!

Barbora Chlebcová Seriál Dunaj, k vašim službám Zobraziť galériu (30)
Barbora Chlebcová Seriál Dunaj, k vašim službám (Zdroj: TV Markíza)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Barbora Chlebcová si v seriáli Dunaj, k vašim službám, nosí so sebou tajomstvo, ktoré teraz verejne odhalila. Netušili o tom ani niektorí jej kolegovia!

Barbora Chlebcová patrí už dlhší čas medzi výrazné tváre úspešného dobového seriálu Dunaj, k vašim službám. Jej postava Terezy si počas deja prešla viacerými kontroverznými momentmi, pre ktoré si u divákov vyslúžila nelichotivú nálepku „nenávidená“. Napriek tomu ide o jednu z postáv, ktorá pravidelne vyvoláva emócie medzi fanúšikmi seriálu. Málokto však tušil, že herečka skrýva na pľaci jedno zaujímavé tajomstvo, ktoré prekvapilo nielen divákov, ale aj jej kolegov.

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Chlebcová totiž prezradila, že pri nakrúcaní nosí parochňu, pričom jej príprava pred kamerami rozhodne nie je otázkou niekoľkých minút. Každý natáčací deň sa začína dôkladnou prácou maskérskeho tímu, ktorý musí zabezpečiť, aby výsledný vzhľad dokonale zapadol do dobovej atmosféry seriálu. „Každýkrát sedím v kresle kvôli parochni hodinu a pol. Ale musíte uznať, že maskérky robia skvelú robotu, ani niektorí moji kolegovia nevedeli, že mám parochňu,” priznala s úsmevom.

Nenávidená Tereza z Dunaja
Zobraziť galériu (30)
 (Zdroj: Instagram BCh)

Nenávidená Tereza z Dunaja
Zobraziť galériu (30)
 (Zdroj: Instagram BCh)

Práve dôraz na detaily je jedným z dôvodov, prečo si Dunaj, k vašim službám získal takú veľkú popularitu. Tvorcovia dbajú nielen na historické kostýmy a autentické kulisy, ale aj na vizuálnu stránku jednotlivých postáv. Výsledkom je presvedčivý obraz obdobia, ktorý si získal priazeň širokého publika. A Dunaj, k vašim službám je už za nami. Včerajšie finále skončilo mimoriadne napínavo a zanechalo za sebou viacero nezodpovedaných otázok. Fanúšikovia okamžite zaplavili sociálne siete a diskusné fóra špekuláciami o tom, čo sa bude diať v ďalšej sérii.

Viac o téme: Barbora ChlebcováParochňaSeriál Dunaj k vašim službám
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