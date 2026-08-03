Čierna bilancia na slovenských cestách: Pri 247 nehodách za jediný týždeň zomrelo 11 ľudí

BRATISLAVA - Minulý týždeň bolo na Slovensku 247 dopravných nehôd, čo je o päť nehôd viac ako v rovnakom období minulého roka. Pri nehodách bolo 23 osôb ťažko zranených a 11 osôb zomrelo. V porovnaní s rovnakým týždňom roku 2025 ide o nárast počtu usmrtených o šesť osôb. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Najviac dopravných nehôd bolo zaznamenaných v Prešovskom kraji (62) a Košickom kraji (39). Tragické následky si vyžiadali nehody vo viacerých regiónoch Slovenska,“ povedal Hájek. Priblížil, že medzi najzávažnejšie udalosti uplynulého týždňa patrila nehoda v okrese Trebišov, pri ktorej v obci Biel došlo k čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. O život prišli dve osoby a ďalšie utrpeli ťažké zranenia.
V okrese Dunajská Streda zahynul 21-ročný spolujazdec po tom, čo vodič podľa doterajších zistení šoféroval pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, zišiel z cesty a narazil do stromu, tvrdí polícia. Pokračuje, že v okrese Nové Zámky prišla o život 25-ročná spolujazdkyňa po náraze auta do stromu a jeho následnom prevrátení.
Zomreli aj traja cyklisti
„Tragické následky mali aj nehody zraniteľných účastníkov cestnej premávky. V Košiciach zomrel 71-ročný cyklista po zrážke s osobným vozidlom, v okrese Svidník zahynul 72-ročný cyklista po páde mimo vozovky a v okrese Lučenec bol nájdený 63-ročný cyklista bez známok života pri cyklotrase,“ uviedol Hájek. Uplynulý týždeň zahynuli podľa hovorcu na cestách aj traja motocyklisti vrátane príslušníka Policajného zboru vykonávajúceho služobnú jazdu, a to v okresoch Trebišov, Liptovský Mikuláš a Pezinok.
Od začiatku roka do 2. augusta 2026 eviduje polícia 6800 dopravných nehôd, čo predstavuje nárast o 262 nehôd oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Pri dopravných nehodách zahynulo 154 osôb, čo je o 35 viac ako vlani. Na druhej strane poklesol počet ťažko zranených osôb zo 493 na 461.
„Policajný zbor opätovne vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na zvýšenú opatrnosť. Letné obdobie prináša vyššiu intenzitu dopravy, viac motocyklov, cyklistov aj chodcov na cestách. Vodiči by mali dôsledne dodržiavať najvyššiu dovolenú rýchlosť, venovať sa plne vedeniu vozidla, nepreceniť svoje schopnosti a nikdy nesadať za volant pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,“ dodal Hájek.