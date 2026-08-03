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Zber BIO arónie na východe Slovenska sa začína: ZAMIO časť úrody lisuje a časť zamrazuje na celoročné spracovanie

Ing. Lucia Harmóciová kontroluje cukornatosť plodov BIO arónie refraktometrom priamo v sade ZAMIO. PR článok Zobraziť galériu (4)
Ing. Lucia Harmóciová kontroluje cukornatosť plodov BIO arónie refraktometrom priamo v sade ZAMIO. (Zdroj: Zamio)
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Skôr než v sadoch ZAMIO padne rozhodnutie zbierať, prejde tím rodinnej farmy pomedzi kríky s malým prístrojom v ruke – refraktometrom, ktorý priamo na mieste odmeria cukornatosť plodov. Až keď refraktometer ukáže správnu hodnotu, začína sa zber tohtoročnej úrody BIO arónie na viac ako 50 hektároch certifikovaných sadov v okolí Michaloviec na východnom Slovensku. Časť čerstvo natrhaných plodov putuje v priebehu pár hodín rovno do lisu, zvyšok sa šetrne zamrazí – presne tak, aby si zachoval čo najviac bioaktívnych látok. Vďaka tomu môže rodinná farma ZAMIO vyrábať produkty z arónie – od štiav až po výrobky s ovocným práškom – po celý rok.

Z troch hektárov vyrástli sady s rozlohou viac ako 50 hektárov

Príbeh sadov ZAMIO sa začal písať v roku 2001, keď sa spojili dvaja vizionári: uznávaný odborník na ovocinárstvo prof. Ivan Hričovský a Imrich Hrubý, otec dnešnej majiteľky Ing. Lucie Harmóciovej. Kým profesor Hričovský zabezpečil prvé kvalitné sadenice arónie (odroda Nero) a odborný dohľad, pán Hrubý poskytol pôdu a odhodlanie ísť do niečoho, čo vtedy na Slovensku takmer nikto nepoznal. Miestni si zo zvedavosti brali sadenice do svojich záhrad v domnení, že ide o veľké čučoriedky – po prvom ochutnaní surového plodu ich však prekvapila výrazná trpkosť. Tá súvisí s prirodzeným obsahom polyfenolov a antokyánov. Z pôvodných troch hektárov sa sady postupne rozrástli na rozlohu viac ako 50 hektárov obhospodarovaných v režime ekologického poľnohospodárstva.

Zaujímavosť: pôvodným zámerom bolo vyrábať z arónie prírodné farbivo a dodávať ho veľkým nápojovým firmám ako náhradu za umelé farbivá. Rodina sa napokon rozhodla ísť vlastnou cestou a vyrábať 100 % ovocné šťavy – aby sila arónie bola priamo vo fľaši, nie iba ako farba v cudzom nápoji.

Z našich sadov priamo k vám. BIO aróniu pestujeme a s láskou zbierame na vyše 50 hektároch.
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Z našich sadov priamo k vám. BIO aróniu pestujeme a s láskou zbierame na vyše 50 hektároch.  (Zdroj: Zamio)

Zo sadu do fľaše za pár hodín – zvyšok úrody sa uchováva na celý rok

Zber sa spúšťa vo chvíli, keď plody dosiahnu cukornatosť 18 °Bx, a počas štyroch týždňov sezóny môže vystúpiť až na 25 °Bx, čím sa zvyšuje sladkosť plodov. Po zbere sa plody triedia a dôkladne umývajú, aby sa na spracovanie použilo len to najkvalitnejšie ovocie. Časť úrody putuje na mletie a následné lisovanie za studena, vďaka ktorému vzniká 100 % šťava z prvého lisovania, stabilizovaná len šetrnou pasterizáciou. Žiadny pridaný cukor, žiadne farbivá, žiadne konzervanty – len ovocie a nič iné. Ani výlisky sa nevyhadzujú: obsahujú antokyány a ďalšie prirodzené zložky arónie, preto ich ZAMIO spracúva do sypaných čajov a ovocných práškov.

Zvyšok čerstvej úrody sa rýchlo zamrazí a následne skladuje pri teplote −21 °C, aby si zachoval čo najviac bioaktívnych látok. Práve vďaka tejto zamrazenej zásobe môže ZAMIO spracúvať vlastnú BIO surovinu a vyrábať svoje produkty postupne po celý rok – nielen počas krátkej sezóny zberu. Hotové šťavy sa plnia do sklenených fliaš alebo do Bag-in-Box balení s ventilom, ktorý pomáha obmedziť kontakt obsahu so vzduchom. Po otvorení  odporúčame Bag-in-Box uchovávať v chladničke pri teplote do 6 °C, ale podľa skúseností vydrží šťava aj po otvorení 2-3 mesiace pri izbovej teplote bez zmeny jej vlastností.

Produkty ZAMIO z BIO arónie – šťavy, sušené plody a ovocné prášky.
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Produkty ZAMIO z BIO arónie – šťavy, sušené plody a ovocné prášky.  (Zdroj: Zamio)

25 rokov pestovania a spracovania arónie

Rodina stojaca za značkou ZAMIO sa pestovaniu arónie venuje už 25 rokov. Za ten čas prešla cestu od troch hektárov až k produktom v tisícoch domácností. ZAMIO získalo ocenenia vrátane Značky kvality a Danubius Gastro; dôveru značke prejavilo viac ako 20 000 zákazníkov, ktorí nakupujú priamo od pestovateľa. Ing. Lucia Harmóciová získala v roku 2019 v druhom ročníku súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska špeciálne ocenenie Začínajúci potravinár. V roku 2025 získala 1. miesto v celoslovenskej výzve Môj agropríbeh – Žena a pôda, v ktorej odborná porota hodnotila inovatívnosť, inšpiratívnosť a dosah príbehov žien v agrosektore. Tohtoročný zber uľahčujú nové kombajny prispôsobené na šetrný zber plodov pestovaných v BIO režime a výrobu aj skladovanie podporuje vlastná fotovoltika.

Arónia v hľadáčiku vedcov

Prášok zo sušených šupiek arónie pochádzajúcej zo Zemplína, ktorý výskumníkom poskytla spoločnosť ZAMIO, bol použitý v predklinickom výskume medzinárodného tímu vedcov. Na práci sa podieľal aj prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD., z Katedry medicínskej biológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Výsledky boli v roku 2024 publikované v medzinárodnom recenzovanom časopise Frontiers in Oncology. Vedci skúmali aróniové šupky a ich extrakty v predklinických zvieracích a bunkových modeloch rakoviny prsníka. V niektorých modeloch zaznamenali zníženie objemu nádorov a zmeny vybraných bunkových parametrov.

Ide o výsledky predklinickej štúdie na zvieratách a bunkových modeloch, ktoré neboli klinicky potvrdené u ľudí. Arónia je potravina, nie liek. Výsledky nemožno prenášať na ľudí ani interpretovať ako dôkaz, že arónia alebo konkrétny výrobok predchádza rakovine či ju lieči.

Arónia a jej typická trpká chuť

Tmavofialové plody arónie vďačia za svoju sýtu farbu prirodzeným rastlinným farbivám – antokyánom. Sú tiež známe vysokým obsahom polyfenolov, hoci ich presné množstvo závisí od odrody, ročníka a výrobného postupu. Pre túto plodinu je charakteristická zvieravá, trpkastá chuť. Tá však sama osebe nie je meradlom toho, aká je šťava koncentrovaná, ani ako presne bola spracovaná.

Ako si ju vychutnať

Odporúčame 50 až 100 ml 100 % šťavy denne, ideálne po jedle. Kto si na výraznú chuť ešte len zvyká, môže si ju zriediť vodou či minerálkou alebo pridať do smoothie. ZAMIO ponúka aj kombinácie arónie s ďalším ovocím, napríklad arónia-moruša, arónia-muchovník, arónia-čučoriedka alebo arónia-višňa.

Ako si vybrať balenie

  • 60 alebo 300 ml – na prvé ochutnanie, do práce a na cestovanie
  • 500 ml alebo 700 ml – praktická fľaša na pravidelné domáce používanie
  • 3 l alebo 5 l Bag-in-Box – najvýhodnejšia voľba pre domácnosť, ktorá pije aróniu pravidelne

Praktické 3- a 5-litrové rodinné balenie prémiovej 100 % BIO šťavy z arónie.
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Praktické 3- a 5-litrové rodinné balenie prémiovej 100 % BIO šťavy z arónie.  (Zdroj: Zamio)

Nielen arónia – celá záhrada v jednej objednávke

Okrem arónie ZAMIO spracúva aj rakytník, čierne ríbezle, bazu čiernu, lesné čučoriedky, morušu, brusnice, maliny, černice, jablká, višne, černice a zázvor. V ponuke nájdete 100 % šťavy, MOY shoty zo 100 % ovocných štiav, sušené a lyofilizované plody, sirupy, džemy, sypané čaje, ovocné prášky, kapsuly s ovocným práškom aj kolagén s ovocným práškom – jednoduchý spôsob, ako dostať poctivé ovocie do každodenného jedálnička bez zbytočných kompromisov.

Objednajte si ju priamo od pestovateľa

Produkty z arónie a ďalšie výrobky kúpite priamo od pestovateľa a výrobcu na www.zamio.sk. Po spracovaní novej úrody bude v ponuke aj šťava z tohtoročného zberu. Vďaka zamrazenej zásobe môže ZAMIO vyrábať produkty z BIO arónie aj mimo hlavnej sezóny. Aktuálnu ponuku nájdete počas celého roka na https://www.zamio.sk/.

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