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FOTO Moment hrôzy Borisa Kollára: Dve mamičky, dva kočíky a... musel začať rátať!

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Boris Kollár (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

ROŽŇAVA - To, čo sa stalo Borisovi Kollárovi (59) v centre Rožňavy, pobavilo tisíce ľudí. Bývalý predseda parlamentu totiž zverejnil fotografiu, pri ktorej si mnohí fanúšikovia museli pretierať oči. Dve mladé ženy, dva kočíky a uprostred nich on. A potom prišla veta, ktorá všetko vysvetlila.

Bývalý predseda parlamentu sa počas návštevy Rožňavy odfotil s dvoma sympatickými brunetkami. Obe mali pri sebe kočíky s malými deťmi a Kollár stál priamo medzi nimi. Pri pohľade na záber si mnohí určite spomenuli na jeho bohatý súkromný život, ktorý je už roky vďačnou témou. Samotný politik však všetky možné otázky predbehol a vystrelil si zo seba ako prvý. „Teraz som sa stratil, verím, že tieto deti v Rožňave nie sú moje,“ napísal k fotografii.


A načasovanie jeho vtipu je viac než zaujímavé. Len nedávno rozvírila slovenský šoubiznis správa o ďalšom Kollárovom potomkovi. Po mesiacoch špekulácií totiž Ľudmila Kudriová verejne potvrdila, že Boris je otcom všetkých jej troch dcér vrátane najmaldšej Elisy. Dovtedajšie špekulácie tak dostali oficiálnu podobu a z Kollárovej početnej rodiny sa opäť stala jedna z hlavných tém.

Pri pohľade na príspevok neunikol pozornému oku ešte jeden detail. Kollár v príspevku označil obe ženy, s ktorými sa odfotil. A obe zároveň patria medzi účty, ktoré na Instagrame sleduje. Kto presne sú sympatické mamičky po jeho boku a ako dlho sa poznajú, jasné nie je, ale niečo na tomto celom nesedí. Fotografia sa totiž na jeho profile dlho neohriala. Po niekoľkých hodinách z Instagramu zmizla a dnes ju medzi jeho príspevkami už nenájdete.

Či ju Boris Kollár odstránil sám, alebo za jej zmiznutím stojí iný dôvod, známe nie je. Isté však je, že aj krátko zverejnený príspevok stihol na seba strhnúť pozornosť. A bývalý politik opäť ukázal, že zo svojej povesti si dokáže urobiť srandu skôr, než to stihne niekto iný.

Boris Kollár navštívil Rožňavu.
Zobraziť galériu (21)
Boris Kollár navštívil Rožňavu.  (Zdroj: Instagram)

 

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