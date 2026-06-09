Kollárova nová favoritka potvrdila všetky dohady: Boris svoje deti nezatajoval... FOTO z minulosti!

BRATISLAVA - To, o čom sa dlhé roky iba špekulovalo, je dnes oficiálne potvrdené. Ľudmila Kudriová priznala, že Boris Kollár je otcom všetkých jej troch detí, a svoje tvrdenia podložila sériou rodinných fotografií.
Najprv to boli len dohady a špekulácie, ktoré sa šírili v médiách. Tému však výrazne rozvíril podnikateľ Zoroslav Kollár, keď sa vo svojom videu verejne vyjadril k súkromnému životu predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára. „Dnes je 1. mája - Sviatok práce, a tak máme dôvod na oslavu intenzívnej práce Borisa Kollára. Narodilo sa mu ďalšie dieťa. Prepáčte, nie Borisovi, slečne Kudriovej. Je to jej tretie dieťa, volá sa Elisa. Boris, keď máš s tou ženou už tretie dieťa, tak by už bolo na čase sa k tým deťom aj priznať, nemyslíš?” povedal vo videu Zoroslav Kollár.
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To, čo bolo dlhý čas predmetom dohadov, je dnes potvrdené. Ľudmila Kudriová otvorene priznala, že Boris Kollár je otcom všetkých jej troch detí. Svoje tvrdenia podporila aj sériou fotografií z rodinného archívu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach. Na snímkach je bývalý predseda Národnej rady SR zachytený spolu s deťmi v rôznych obdobiach ich života. Podľa Kudriovej však nikdy nešlo o tajomstvo ani o snahu deti či ich otca skrývať pred verejnosťou. „Špekulácie o tom, že Boris niečo tajil, nie sú pravdivé. Vždy si na deti našiel čas. Akurát ja som nežila sociálnymi sieťami a neukazovala súkromný život,” nechala sa počuť.