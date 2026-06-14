POZOR na horúčavy v aute: Stačí chvíľa a z jedla máte jed! Rady, ako bezpečne prevážať potraviny

BRATISLAVA – Letné horúčavy sú pre potraviny obrovským nepriateľom. Stačí len niekoľko minút v rozhorúčenom aute a z nákupu či pripraveného obeda na chatu sa môže stať nebezpečná mikrobiologická bomba. Nesprávne skladovanie totiž výrazne urýchľuje množenie baktérií, čo vedie k rýchlemu znehodnoteniu jedla a risku nepríjemnej otravy. Odborníci z Úradu pre verejné zdravotníctvo SR (ÚVZ SR) preto varujú pred najčastejšími chybami a prinášajú overené tipy, ako udržať potraviny čerstvé aj mimo domova.
Počas leta by sme mali prirodzene prejsť na ľahšiu a ľahko stráviteľnú stravu. Naše telo v teple nepotrebuje vytvárať toľko energie na zahriatie, no vyžaduje vyšší príjem tekutín, vitamínov a antioxidantov. „Strava má byť vyvážená a pestrá, s dostatkom ovocia, zeleniny a celozrných výrobkov,“ upozorňuje hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.
Doktor Marek Slávik z ÚVZ SR dopĺňa, že najvhodnejšie sú menšie porcie, zeleninové šaláty, hydina či ryby. Práve pri manipulácii s mäsom a čerstvými potravinami na cestách však robíme najväčšie chyby.
Zásadné pravidlo
Pri balení jedla na cesty je alfou a omegou dôsledné oddelenie surových potravín od tých, ktoré sú už tepelne upravené. Surové mäso, hydina a ryby totiž prirodzene obsahujú mikroorganizmy. Pri vzájomnom kontakte sa môžu ľahko preniesť na hotové pokrmy a okamžite ich kontaminovať.
Kľúčovú úlohu zohráva teplota. Hotové jedlá by mali byť neustále uchovávané v chlade, ideálne pod 5 °C, zatiaľ čo teplé pokrmy by si mali udržať teplotu nad 60 °C. Izbová teplota a vzduch v rozhorúčenom aute sú pre baktérie doslova rajom.
Trik so suchým ľadom
Ak vás čaká dlhšia cesta alebo cestujete na chatu, kde hrozí, že chladnička hneď nenabehne, obyčajná taška stačiť nebude. „Každá minúta navyše v aute v teplom počasí sa značne podpíše na kvalite potravín,“ hovorí Iordanis Paraskevopulos, odborník zo spoločnosti SIAD.
Efektívnym a moderným riešením je využitie suchého ľadu (pevné skupenstvo oxidu uhličitého). Má obrovskú chladiacu schopnosť a dokáže plnohodnotne nahradiť klasické chladenie. Odborník radí jednoduchý trik: stačí umiestniť jeden blok suchého ľadu pod potraviny a druhý nad ne do termoboxu a jedlo zostane v bezpečí.
Aké obaly vybrať?
Zabudnite na mikroténové vrecká či igelitky, v ktorých sa jedlo v teple okamžite zaparí. Základom sú kvalitné, vzduchotesné a nepriepustné obaly. Najlepšou voľbou sú pevné plastové dózy, ktoré sú hygienické, neprepustia vlhkosť a výrazne predĺžia trvanlivosť prevážaného jedla.
Investícia do autochladničky
Ak cestujete autom na pravidelnej báze, ideálnym, hoci finančne náročnejším riešením je autochladnička. Pred jej kúpou si však dobre preverte parametre:
- Koľko jedla plánujete reálne prevážať (objem v litroch).
- Či cestujete len na krátke vzdialenosti, alebo potrebujete kompresorový výkon na dlhé trasy.
- Aké elektrické výstupy má vaše auto a či bude mať chladnička neustály prísun energie, od ktorého je závislá.
Dodržiavaním týchto jednoduchých krokov predídete nielen pokazeniu drahého nákupu, ale najmä nepríjemným žalúdočným problémom, ktoré by vám mohli zbytočne pokaziť letné dni.